Türk kirazına Rus ve Alman ilgisi

Uludağ İhracatçı Birlikleri’nden alınan bilgiye göre, nisan sonunda başlayan Türkiye geneli kiraz ihracatı, haziran sonu itibarıyla miktar olarak yüzde 53 artışla 39,8 bin tondan 61 bin 166 tona, değer açısından da yüzde 26 yükselişle 109,3 milyon dolardan 137,5 milyon dolara ulaştı.

Sezon sona ermemesine rağmen kiraz dış satımı, 59 bin ton olan geçen yılın toplam ihracatını bıraktı.

Türk kirazı en büyük ilgiyi Almanya ve Rusya’dan gördü

Türk kirazı en büyük ilgiyi Almanya ve Dünya Kupası maçlarının oynandığı Rusya'dan gördü. Toplamda 51 ülkeye gönderilen kirazın yarısından fazlasını 38 bin 574 tonla bu iki ülke aldı.

Rusya'ya dış satım miktar olarak yüzde 106 artarak 9 bin tondan 18 bin 574 tona, değer açısından da yüzde 67 yükselerek 15,3 milyon dolardan 25,6 milyon dolara çıktı.

Almanya'ya ise ihracat 14,6 bin tondan 20 bin tona ulaşarak yüzde 37, değer açısından da 55 milyon dolardan 73,3 milyon dolara yükselerek yüzde 33 artış gösterdi.

Bu ülkelerden sonra en fazla Türk kirazını tüketenler Iraklılar oldu. Bu ülkeye ihracat, yüzde 58 arttı ve 6,8 bin tondan 10,8 bin tona yükseldi, elde edilen gelir ise yüzde 28 artarak 2,5 milyon dolardan 3,2 milyon dolara çıktı.

Almanya, Rusya ve Irak'a yapılan dış satım toplam ihracatın yüzde 80'ini oluştururken, geriye kalan 48 ülke ise yüzde 20'sini paylaştı.

"Sezonu iyi kapatacağımıza inanıyoruz"

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, kirazda ihracat açısından sezona iyi başladıklarını ve haziran ayını verimli geçirdiklerini söyledi.

Kirazda en güçlü pazarların başında gelen Almanya'ya giden ürünün arttığını belirten Yazgan, "Rusya'ya Türk kirazı ihracatı, geçen yılın iki katından fazla oldu. Bunda Dünya Kupası'nın etkisi de büyük. Bu ülkeyle sorunların çözülmüş olması da ayrıca önemli bir etken" dedi.

Yazgan, hasadın sürdüğünü belirterek, temmuz ayını da aynı ivmeyle tamamlayacaklarına ve sezonu iyi kapatacaklarına inandıklarını belirtti.

Geçen yıla göre yaşanan iklimsel olumsuzluklara rağmen bu yıl gelinen ihracat seviyesinin önemli olduğunu söyleyen Yazgan, "Bu da bize Türk kirazına olan talebin artmakta olduğunu gösteriyor ancak eski çeşitlerimizin en kısa dönemde pazarın talepleri doğrultusundaki çeşitlerle değiştirilmesi gerekiyor. Bu değişimi gerçekleştirirsek yakalanan bu talep artışını da hızlandıracaktır" diye konuştu.

Kaynak: AA