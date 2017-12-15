Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci kez toplandı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin 2018 yılında net bin 893 lira olmasını talep ettiklerini söyledi.

Atalay, taşeron işçilerin kadro düzenlemesiyle ilgili de, "KİT’lerdeki çalışanların kadroya alınmasıyla ilgili sorunun büyük ölçüde çözüleceğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Kalkınma Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu uzmanları ülke ekonomisiyle ilgili verileri komisyon ile paylaşacak.

Ayrıca taşeron işçilerin kadroya alınması da değerlendirilecek. Komisyon ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapmıştı.

Asgari ücret şuan bin 404 lira olarak uygulanıyor

7 milyon işçiyi doğrudan ilgilendiren asgari ücret, halen bekar bir işçi için net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Kapıcılarda ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 2 bin 88 lira 56 kuruşu (işverene maliyet tutarında sosyal güvenlik primindeki yüzde 5 oranındaki indirim dikkate alınmış ve 100 lira/ay teşvik indirimi hariç) buluyor. Bunun bin 777 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 275 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 35 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Kaynak: AA/TRT Haber