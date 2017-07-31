Türk hazır giyim sektörü sınıf atladı

UHKİB Başkanı Şankaya, "Türkiye, 10 sene evvel daha çok 'basic' dediğimiz çok ucuz ürün grubunda büyük oyuncuydu. Artık o ucuz mallar daha çok Bangladeş'e, Pakistan'a, Uzakdoğu'ya kaydı. Biz de lüks segmentteki markalarla çalışmaya başladık." dedi.

Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Başkanı Şenol Şankaya, Türkiye'nin 10 yıl önce daha çok ucuz ürün grubunda büyük oyuncu olduğunu hatırlatarak, "Artık o ucuz mallar daha çok Bangladeş'e, Pakistan'a, Uzakdoğu'ya kaydı. Biz de daha katma değerli ürünlere kaydık, çok değerli ve lüks segmentteki markalarla çalışmaya başladık." dedi.

Nike, Zara, Hugo Boss, Esprit, Bershka ve Tchibo gibi dünya markalarına üretim yapan Yeşim Tekstil AŞ'nin Üst Yöneticisi (CEO) de olan Şankaya yaptığı açıklamada, hükümetin son zamanlarda tasarım, Ar-Ge teşviği, Turquality gibi alanlarda verdiği destekler sayesinde sektörün katma değerli üretime çok ciddi yatırımlar yaptığını söyledi.

Ar-Ge, tasarım ve inovasyona yatırımların meyvelerinin yakın gelecekte daha fazla görüleceğini ancak şimdiden önemli mesafeler katettiklerini vurgulayan Şankaya, şöyle konuştu:

"10 sene evvel ihracat kilogram değerinde 16-18 dolarlardaydık. Şu anda geldiğimiz nokta 24-26 dolar. Ciddi şekilde artış var. Türkiye, 10 sene evvel daha çok 'basic' dediğimiz çok ucuz ürün grubunda büyük oyuncuydu. Artık o ucuz mallar daha çok Bangladeş'e, Pakistan'a, Uzakdoğu'ya kaydı. Biz de daha katma değerli ürünlere kaydık, çok değerli ve lüks segmentteki markalarla çalışmaya başladık."

"Meyvelerini önümüzdeki günlerde göreceğiz"

Sektörün her geçen gün daha tasarımlı ürünlere yöneldiğinin görüleceğini anlatan Şankaya, "Bu teşviklerin hepsi yerinde teşvikler ve bunların da meyvelerini önümüzdeki günlerde göreceğiz ama 16-18 dolarlardan bugün geldiğimiz nokta 24-26 dolar ki çok yüksek, çok ciddi bir katma değer." ifadelerini kullandı.

Şankaya, istihdam deposu hazır giyim ve konfeksiyonun, Türkiye için çok stratejik sektör olduğuna işaret ederek, en önemli girdilerden pamuğun Türkiye'de üretilebildiğini ve ihtiyacı karşılayacak ölçüde üretim için çiftçinin daha fazla desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

"Markalar çok büyük rol oynayacak"

Türkiye'nin, ihracatta büyük rakamlara ulaşması için markalarını artırmasının önemine de değinen Şankaya, "Bizim bu 26-28 dolarlar, gerek İtalya gerek Fransa'da 48-55 dolar civarlarında. Neredeyse bizim iki mislimiz gibi. Burada markalar çok büyük rol oynayacak." değerlendirmesinde bulundu.