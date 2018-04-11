Türk Hava Yolları yılın ilk çeyreğinde yolcu doluluk oranında rekor kırdı

Türk Hava Yolları, Mart ayı ve ilk çeyrek rakamlarına ilişkin verileri açıkladı. Yeni gelen verilerle birlikte rekor haberi geldi. Buna göre THY, 2018 yılının ilk üç ayında yüzde 80,5 ile tarihinin en yüksek ilk çeyrek doluluk oranına ulaştı.

Son 5 yılın en yüksek doluluk oranı

THY’den yapılan Mart 2018 Trafik Sonuçları Değerlendirmesinde şu bilgilere yer verildi:

“Çift haneli yolcu artışlarının görüldüğü Ocak ve Şubat aylarından sonra Mart ayında da taşınan yolcu sayısı yıllık bazda yüzde 24 artış göstererek 6 milyona ulaştı. Bu yolcu artışı, yüzde 82 ile son 5 yılın en yüksek Mart ayı doluluk oranına ulaşılmasını sağladı. Kapasitenin (Arz Koltuk Kilometre) yüzde 13 arttığı Mart ayında toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 6 puan arttı. Dış Hat doluluk yaklaşık 6 puanlık artışla yüzde 81,7 olarak gerçekleşirken, İç Hat uçuşlarda ise yüzde 84’e ulaştı.”

Yolcu talebinin yanı sıra kargoya olan ilgi de artış gösterdi

2017 yılının Temmuz ayında başlayan talepteki (ücretli yolcu kilometre) çift haneli hızlı büyüme yüzde 22 artış ile 2018 yılının Mart ayında da devam etti. Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurtdışı yolcu sayısında gözlenen yüzde 28’lik artış, Türkiye’ye olan ilginin artmaya devam ettiğinin önemli bir göstergesi oldu. Bu ayda taşınan kargo ve posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 49 ile Kuzey Amerika, yüzde 42 ile Orta Doğu, yüzde 38 ile Afrika ve yüzde 32 ile Avrupa katkı sağladı.

Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre tüm bölgelerde yolcu doluluk oranı artış gösterdi. Bu artışlar Kuzey Amerika’da 12 puan, Orta ve Güney Amerika’da 10 puan, Afrika’da 10 puan ve Avrupa’da 5 puan olarak gerçekleşti.

THY tarihindeki en yüksek ilk çeyrek doluluk oranı

Açıklamada 2018 yılının ilk çeyreğine ilişkin verilere de yer verildi. Buna göre Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre talepte yüzde 25’lik artış sağlanıp, yolcu sayısı da yüzde 29 artarak 17 milyona ulaştı. Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Mart döneminde 6,5 puanlık artış ile yüzde 80,5 olurken, Türk Hava Yolları tarihindeki en yüksek ilk çeyrek doluluk oranına ulaştı. Yurtdışı yolcu doluluğu 7 puan artarak yüzde 80 seviyelerine, yurtiçi yolcu doluluğu ise yaklaşık 4 puan artarak yüzde 85 seviyelerine ulaştı. Bu oranlar ile yurtdışı uçuşlarda son 5 yılın en yüksek, yurtiçi uçuşlarda ise Türk Hava Yolları tarihinin en yüksek yolcu doluluk oranlarına ulaşıldı.

Kargoda yüzde 38’lik artış

Mart ayındaki kargo ve posta hacmindeki güçlü artış ile birlikte yılın ilk çeyreğinde toplam taşınan kargo ve posta geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarak 312 bin tona yükseldi.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün de sosyal medya hesabı Twitter'dan THY'nin başarısını takipçilerine duyurdu. Üstün, yaptığı paylaşımda, “Yeni evimiz, yeni havalimanımıza güçlenerek gidiyoruz. Türk Hava Yolları Ocak-Şubat-Mart döneminde yüzde 80,5 doluluk oranı ile 17 milyon yolcu taşıdı. Geçen yılın aynı dönemine göre doluluk oranımız yüzde 8,7, yolcu sayımız ise yüzde 29 arttı” dedi.

Kaynak: İHA