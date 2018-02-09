Türk Hava Yolları yılın ilk ayında yolcu doluluk oranında rekor kırdı

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre, kapasitenin (Arz Koltuk Kilometre) yüzde 17,1 arttığı ocak ayında toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 7,3 puan artışla yüzde 79,8, dış hat doluluk ise 7,5 puanlık artışla yüzde 78,6 olarak gerçekleşti. İç hat ve dış hat uçuşlarında Türk Hava Yolları tarihinin en yüksek ocak ayı doluluk oranlarına ulaştı.

2017 yılının temmuz ayında başlayan talepteki (ücretli yolcu kilometre) çift haneli hızlı büyüme yüzde 28,9 artış ile 2018 yılının ocak ayında da devam etti. Ocak 2017’ye göre, taşınan yolcu sayısı yüzde 36,6 artarak 5,7 milyon yolcuya ulaştı. Böylelikle, Türk Hava Yolları tarihinde ilk defa ocak ayında 5 milyon yolcu rakamı aşılmış oldu.

Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurt dışı yolcu sayısında yüzde 44,6’lık artış yaşandı. Bu ayda taşınan kargo ve posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,5 artttı. Kargodaki bu büyümeye en fazla katkı yapan bölgeler yüzde 44,9 artış ile Orta Doğu, yüzde 43,5’lük artış ile iç hatlar ve yüzde 39,3’lük artış ile Avrupa oldu.

Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre tüm bölgelerde yolcu doluluk oranı artış gösterdi. Kuzey Amerika 13,3 puan, Orta Doğu 10,7 puan, Orta ve Güney Amerika 8,5 puan ve Afrika 7,7 puan artarak en fazla artış gösteren bölgeler oldu.