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Buradasınız : » » Türk Hava Yolları yeni rekora hazırlanıyor

Türk Hava Yolları yeni rekora hazırlanıyor

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 2018'in ilk çeyreğinde rekor müjdesi vermek için hazırlandıklarını söyledi.

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Türk Hava Yolları yeni rekora hazırlanıyor

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, THY olarak 2016'dan çok dersler aldıklarını, buradan aldıkları derslerle geçen yıl rekorlar kırdıklarını vurgulayarak, "İnşallah, 2018'in ilk çeyreğinde size rekor müjdesi vermek üzere hazırlanıyoruz. Daha bilanço bitmedi ama çıktığı zaman inşallah Murat Şeker Bey bize o müjdeyi verecektir" dedi.

İlker Aycı, üçüncü havalimanında THY'ye ait inşaatların yükseldiğini, hazırlıkların ve çalışanlara verdikleri eğitimin devam ettiğini dile getirdi.

Taşınma süreciyle ilgili danışmanlık da aldıklarına dikkat çeken Aycı, "İnşallah en güzel şekliyle hazırlıklarımızı tamamlayıp gurur duyacağımız evimize giderken büyük bir gururla, iyi bir hazırlıkla, iyi bir stratejiyle, iyi bir organizasyonla görevimizi yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: THY, İlker Aycı
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