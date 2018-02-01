  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Türk Hava Yolları geleceğin pilotlarını yetiştirecek

Türk Hava Yolları geleceğin pilotlarını yetiştirecek

Türk Hava Yolları (THY), yetiştirilmek üzere "II. Pilot Aday Adayı" arandığını duyurdu.

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Türk Hava Yolları geleceğin pilotlarını yetiştirecek

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, "Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adayı" eğitim programına dil belgesi şartı aranmaksızın başvuru yapılabilecek.

Dil belgesinin eksikliğinin başvuru için bir engel teşkil etmediği, ilan şartlarında gerekli olduğu belirtilen dil belgelerini teslim edebilmeleri için adaylara başvuru süreci sonrasında ek süre tanınacağı ifade edilen açıklamada, üniversitelerin örgün veya açık öğretim bölümlerinden lisans derecesinde mezun adayların işe alım sürecini başarıyla tamamladıkları takdirde maaş desteği de alacakları eğitime başlayacakları vurgulandı.

Eğitimler 18 ile 24 ay arasında sürecek

Toplam 18 ile 24 ay arasında süren eğitimleri de başarıyla geçen adaylar ise bayrak taşıyıcının 331 uçaklık ve daima gelişen uçak filosunda ikinci pilot olarak göreve devam edecekler.

İlanla ilgili detaylı bilgiye www.turkishairlines.com adresinden ulaşılabiliyor.

Etiketler: Türk Hava Yolları, pilot adayları, thy pilot alımı
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