Türk hava sahasında tüm zamanların rekoru kırıldı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, Türkiye hava sahasının rekorunu Twitter hesabından paylaştı.

01 Temmuz 2018'de, Türkiye Hava Sahasında bir günde 5087 trafik gerçekleşti ve tüm zamanların rekoru kırıldı. Aynı gün içinde bu sayıya dahil olan ve Ülkemizin üzerinden transit geçen hava trafiği de yine rekor kırarak 1577 sayısına ulaştı. pic.twitter.com/h0TOjyqeRU — Funda Ocak (@fundaocakdhmi) 3 Temmuz 2018

Ocak paylaşımında şu sözleri kullandı:

“01 Temmuz 2018’de Türkiye hava sahasında bir günde 5 bin 87 trafik gerçekleşti ve tüm zamanların rekoru kırıldı. Aynı gün içinde bu sayıya dahil olan ve ülkemizin üzerinden transit geçen hava trafiği de yine rekor kırarak bin 577 sayısına ulaştı. Yaklaşık 1 milyon kilometrelik Türk hava sahasını başarıyla yöneten tüm kıymetli mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.”

Yaklaşık 1 milyon km2’lik Türk Hava Sahasını başarıyla yöneten tüm kıymetli mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. — Funda Ocak (@fundaocakdhmi) 3 Temmuz 2018

Kaynak: AA