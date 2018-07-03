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Türk hava sahasında tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye hava sahası, 1 Temmuz Pazar günü tarihinin en yoğun gününü yaşadı. Bir günde 5 bin 87 trafik ile tüm zamanların rekoru kırıldı.

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Türk hava sahasında tüm zamanların rekoru kırıldı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, Türkiye hava sahasının rekorunu Twitter hesabından paylaştı.

 


 

Ocak paylaşımında şu sözleri kullandı:

“01 Temmuz 2018’de Türkiye hava sahasında bir günde 5 bin 87 trafik gerçekleşti ve tüm zamanların rekoru kırıldı. Aynı gün içinde bu sayıya dahil olan ve ülkemizin üzerinden transit geçen hava trafiği de yine rekor kırarak bin 577 sayısına ulaştı. Yaklaşık 1 milyon kilometrelik Türk hava sahasını başarıyla yöneten tüm kıymetli mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.” 

 


 

Kaynak: AA

Etiketler: hava trafiği, hava sahası, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Fund
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