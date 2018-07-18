Türk gıda ihracatçılarından Japonya çıkarması

Tokyo’da düzenlenen Türk Gıda Ürünleri Festivali'ne katılmak için Japonya’ya giden Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) üyesi gıda ihracatçısı 27 şirket, Japon gıda dağıtımcıları ve süper market temsilcileriyle buluştu. Japonya’nın önde gelen 44 gıda ithalatçısının katıldığı etkinlikte, 300'ü aşkın B2B görüşme yapıldı.

"Japonların çok tükettiği pilavın yerini Türk bulguru alabilir"

AKİB Başkan Vekili Ali Can Yamanyılmaz, Japonya'nın gıda ithalatının çok yüksek olduğunu belirterek, Japonya’ya en çok ihraç edilen gıda ürün gruplarının ise balık ve su ürünleri, hububat, yaş meyve-sebze, zeytinyağı, meyve suları ve şeker ürünleri olduğunu açıkladı.

Türk gıda ürünlerini Japonlara tanıtmak amacıyla Türk Gıda Ürünleri Festivali'ni düzenlediklerinin anlatan Yamanyılmaz, "Japonya'da tüketilen gıda ürünlerini ayrıntılı olarak inceledik. Japonya, dünyanın en çok pirinç tüketen ülkelerinden biri. Pirinç Japonların stratejik gıda ürünü. Japonların çok tükettiği pilavın yerini Türk bulguru alabilir. Japonlar ayrıca Türk dönerini de çok seviyor" diye konuştu.

"Marka algımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz"

AKİB Başkan Vekili Yamanyılmaz, Japonya'da Avrupalı rakiplerinin pazarda 30 senedir benzer etkinlikler yaptıklarını belirterek, "Ürün kalitemiz rakiplerimizin üzerinde fakat raflarda ikinci sınıf ürünlerle yan yana yer alıyoruz. Kalitede birinci sınıf ürünlerle yarışırken fiyatta ikinci sınıf ürünlerle rekabet etmemiz zor. Hedefimiz ucuz olduğumuz için değil, kaliteli olduğumuz için tercih edilmek. Bu yüzden Türk ürünlerine yönelik imajı güçlendirmek, ikili görüşmelerde ürünümüzü ithalatçılara iyi anlatmak. Gıda festivali gibi etkinliklerde de Japonya'da marka algımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Japon halkının kültüründe olmayan peynir gibi süt ürünlerinin yaygınlaşmasını sağlamak istediklerini belirten Yamanyılmaz, Avrupa ve Amerikalı rakiplerinin kendi restoran kültürlerini yerleştirerek gıda ürünlerini pazarda yaygınlaştırdığına dikkat çekti.

"STA'nın kısa zamanda imzalanmasını bekliyoruz"

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir de Japonya ve Türkiye arasında müzakereleri devam eden Serbest Ticaret Anlaşması'nda (STA) görüşmelerin iki yıldır sürdüğünü söyledi.

Japonya'nın AB ile ticaret ve stratejik ortaklık anlaşmaları imzaladığını anımsatan Demir, "Japonya, yakın zamanda AB ile ticarette vergileri sıfırladı. Japonya ve Türkiye arasında yapılacak STA'nın kısa zamanda imzalanmasını bekliyoruz" dedi.

Demir, Türk firmaların Japonya pazarı ile daha fazla ilgilenmeye başladığını belirterek, Japonya'da ekilebilir arazinin az olduğunu, nüfusun da giderek azaldığını vurguladı.

2020 Olimpiyat Oyunları'nın Japonya'da yapılacağını hatırlatan Demir, etkinliğin gıda ihtiyacını da artıracağını belirtti.

Japonya Türk iş adamları için büyük fırsat

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Japonya Şubesi Başkanı Mahmut Münir Güzel ise, Japonya'nın Türk iş adamları için büyük fırsatlar barındırdığını söyledi.

Japonya'ya Türk vatandaşlarının vizesiz gelebildiğini aktaran Güzel, B2B görüşmeleri kapsamında, Türkiye'den gelen iş adamı heyetini, Aeon, Mitsui Foods, Mitsubishi Foods, Itochu Foods, Seven Eleven gibi Japonya’nın önde gelen gıda ithalatçıları ve süper market temsilcileriyle buluşturduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA