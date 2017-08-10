  • 10 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Türk Eximbank 20 şehirde irtibat bürosu açıyor

TRT Haber ekranlarında yayınlanan 'Elif Saygılıer'le Ekonomi 7/24' programına konuk olan Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu.

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Türk Eximbank 20 şehirde irtibat bürosu açıyor

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, TRT Haber ekranlarında yayınlanan 'Elif Saygılıer'le Ekonomi 7/24' programına konuk oldu.

Yıldırım, "Reeskontta kredi faiz oranları yüzde yirmi düşürüldü. Bizim için öncelik bankamızın değil sanayicilerimizin kar etmesidir. İhracata desteğimizi yıl sonuna yüzde 26.1'e çıkaracağız. Eximbank 15 Temmuz'a rağmen ne TL, ne döviz kredi faizlerini attırmadı.

KOBİ'lerin döviz gelirlerine göre borçlanmaları öncelik olmalı. Katma değeri yüksek şirketleri arayıp buluyoruz. Eximbank ihracatçıların fazla olduğu 20 şehirde irtibat bürosu açıyor. Yurt dışından marka satın alan şirketlerimizi destekliyoruz. Dünyadaki Eximbanklarla anlaşmalarımızı yeniliyoruz. Eximbank 2019'da dünyada en fazla ihracat kredisi veren banka olacak. Aktif büyüklüğümüzün yüzde 95'ini kredi olarak veren bir bankayız. 2018'de kredi hedefimizi yüzde 28'e ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Etiketler: türk eximbank, trt haber, Elif Saygılıer, Ekonomi 7/24, adnan yıldırım
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