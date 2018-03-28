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Türk ekonomisinin büyüme rakamları yarın açıklanacak

Türkiye ekonomisinin geçen yıl büyüme rakamları yarın duyurulacak.

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Türk ekonomisinin büyüme rakamları yarın açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıl 4. çeyrek dönemsel gayrisafi yurt içi hasılasını, yarın saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak. Böylece, hem 2017'nin son çeyreği hem de yılın tamamına dair büyüme rakamları ortaya çıkmış olacak. 

Büyüme rakamlarıyla birlikte, Türkiye'nin kişi başı gayrisafi yurt içi hasılası da belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, 2017 yılı büyümesinin yüzde 7-7,5 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüsünde bulunmuştu.

AA Finans 2017 Büyüme Beklenti Anketi sonuçlarına göre, ekonomistler 2017'de Türkiye ekonomisinin yüzde 7,3 büyümesini bekliyor. Ekonomistlerin 2017 yılı 4. çeyrek büyüme beklentisi ise yüzde 7,1.

Türkiye ekonomisi 2017'de birinci çeyrekte yüzde 5,3, ikinci çeyrekte yüzde 5,4 ve üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 büyümüştü. 

Kaynak: AA

Etiketler: türkiye, büyüme rakamları
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