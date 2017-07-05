Türk dizilerini izleyen Arapların tatil tercihi Türkiye oldu

Arap Seyahat Acentaları ve Turizm Geliştirme Derneği (ASATDER) Başkanı Ahmet Kırk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm sektörü için Körfez ve Arap ülkelerinden gelen turistlerin öneminin her geçen gün arttığını, bu ülkelerden Türkiye'ye talebin devam ettiğini söyledi.

Son yıllarda bölgede büyük beğeniyle izlenen "Kurtlar Vadisi", "Diriliş Ertuğrul", "Dila Hanım", "Aşk ve Ceza", "Ezel", "Gümüş", "Aşk-ı Memnu" ve "Binbir Gece" dizilerinin de aralarında bulunduğu Türk dizilerinin Türkiye'ye bu ülkelerden gelen turist sayısını etkilediğini ifade eden Kırk, Türk dizilerinin olumlu etkisinin en fazla turizm sektöründe görüldüğünü aktardı.

En çok romantik ve tarihi drama türü dizilerin ilgiyle izlendiğini dile getiren Kırk, "Başta İstanbul olmak üzere tarihi yerlerde çekilen dizileri beğeniyorlar. O yüzden de İstanbul'a geldiklerinde dizilerin çekildiği yerleri ve dizi oyuncularını görmek istiyorlar." diye konuştu.

'Bölgedeki en büyük tanıtımı diziler yapıyor'

Türk dizileriyle Körfez ve Arap ülkelerinde beğenilen diziler arasında benzerlikler olduğunu anlatan Kırk, "Türk dizilerini ortak kültür ve yapım kalitesinden dolayı seyrediyorlar. Hayalini kurdukları yaşamı Türk dizilerinde bulan Körfez ve Arap ülkelerinin vatandaşları tatillerini de özellikle Türkiye'de geçirmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en büyük tanıtımını bölgede Türk dizilerinin yaptığını aktaran Ahmet Kırk, bu durumun daha fazla avantaja çevrilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos Zirvesindeki "one minute" çıkışının halen Ortadoğu ülkeleri arasında popüler olduğunu dile getiren Kırk, şöyle konuştu:

"Bu çıkıştan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha da sevilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın popülerliğinin artmasının ardından Türk dizileri de popüler hale geldi. Bu da Türkiye'ye gelen turistlerin sayısında ciddi bir artış yarattı. Bu ülkelerden Cumhurbaşkanı hangi ülkeye giderse o ülkeden Türkiye'ye gelen turist sayısı o yıl yükseliyor."

'Her birinin harcama miktarı günlük 600 doların üzerinde'

Arap turistlerin kişi başı Türkiye'ye bıraktıkları gelirin diğer ülkelerden gelen turistlere göre yüksek olduğunu dile getiren Kırk, şunları kaydetti:

"Konfora düşkün bir yapıları var. Para harcamak istiyorlar ve harcıyorlar. Arap turistlerden her birinin harcama miktarı günlük 600 doların üzerinde. Ailesiyle gelen bir Arap turist grubu en az bir hafta kalıyor. Bu da en az 7-8 bin dolar harcaması demek. Diğer ülkelerden gelen turistlerin harcamalarıyla karşılaştırıldığında inanılmaz bir rakam. Bizden her şeyin en iyisini talep ediyorlar. Biz de elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışıyoruz."