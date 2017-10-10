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Buradasınız : » » Türk çayı Polonya pazarına da girecek

Türk çayı Polonya pazarına da girecek

ÇAYKUR Genel Müdürü Sütlüoğlu, "Oldukça olumlu tepkiler aldığımız Polonya'da ürünlerimizi 2018 yılında pazara sürmeyi hedefliyoruz" dedi.

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Türk çayı Polonya pazarına da girecek

ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Türk çayını Polonya'da tanıttıklarını ve olumlu tepkiler aldıklarını belirterek, gelecek yıl bu pazara girmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Sütlüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türk çayını dünya markası yapma yönündeki çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirtti.

Türk çayı için Estonya, Letonya, Litvanya ve Belarus'ta gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarının çok verimli geçtiğine dikkati çeken Sütlüoğlu, son bir haftada bu ülkelerde binlerce kişiye Türk çayını tattırma fırsatı bulduklarını ifade etti.

Sütlüoğlu, Polonya'da da bir dizi etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği ve Yunus Emre Enstitüsü Varşova Türk Kültür Merkezi ile ortaklaşa düzenlediğimiz 'Bir Bardak Türk Çayı' etkinliğiyle başkent Varşova ve Krakow şehrinde binlerce kişiye Türk çayı ikram edildi. Oldukça olumlu tepkiler aldığımızı Polonya'da, ürünlerimizi 2018 yılında pazara sürmeyi hedefliyoruz. Tanıtım etkinliklerine katılanlar, Türk çayının lezzetinin yanı sıra Türkiye'nin sahip olduğu kültürel değerleri de tanıma fırsatı buldu. Türk çayının dünya pazarında hak ettiği yeri alması ve uluslararası alanda bilinirliğini artırmak için tanıtım atağına devam edeceğiz."

Etiketler: ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, ÇAYKUR, türk çayı, polonya
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