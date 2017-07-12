Türk çayı kutsal topraklarda tanıtılacak

ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Türk çayının kutsal topraklarda tanıtılacağına işaret ederek, "İlk yurt dışı şubemizi de Mekke'de hemen Kabe'nin yanında Zemzem Tower bünyesinde inşallah açacağız." dedi.

Sütlüoğlu, ÇAYKUR yetkilileri ile kentteki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, kurum olarak 'Çayla' adını verdikleri dünyanın çay odaklı konsept mağazalarını devreye soktuklarını söyledi.

Tanıtıma büyük katkısı olan bu konsept ile şu anda 4 mağazanın başarılı şekilde Türkiye'de hizmete girdiğini aktaran Sütlüoğlu, "İnşallah bundan sonra şubelerimizi yurt içinde ve yurt dışında arttıracağız. İlk yurt dışı şubemizi de Mekke'de hemen Kabe'nin yanında Zemzem Tower bünyesinde inşallah açacağız. Bin metrekareye yakın bir yer kiraladık." diye konuştu.

Türkiye'de dar bir alanda yetişen çayın yüzde 65'inin Rize'de, diğer bölümünün ise Trabzon, Artvin ve Giresun'da yetiştiğini ifade eden Sütlüoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın kuzeyindeki iklim kuşağında, üzerine kar yağan tek çay bizim çayımızdır. Bu çok önemli çünkü çay üreten diğer ülkeler tropik veya yarı tropik sıcak iklim kuşaklarında çay yetiştirdikleri ve ülkelerinde çok haşere olduğu için çaylarında da haşere var. Bu ülkeler 85 çeşit haşere ile mücadele etmek zorundalar. Allah'a şükür bizim çayımızda üzerine kar yağdığı için haşere yok, böyle bir sıkıntımız yok. Dolayısıyla da 'haşere zehri' dediğimiz kimyasalı kullanmıyoruz. Dünyanın en sağlıklı en leziz çayını üretmek gibi bir imkanımız var."

Sütlüoğlu, Çin, Hindistan, Kenya ve Sri Lanka'dan sonra dünyanın beşinci büyük çay üreticisinin Türkiye olduğunu belirterek, ülkedeki çay üretimini arttırmaya devam ettiklerini bildirdi.

"Asrın ürünü" Karadeniz'de üretilecek

Türkiye'de doğal bir tatlandırıcı olan stevia bitkisinin de yetiştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Sütlüoğlu, şekerden 400 kat daha tatlı olan kalori ve protein yönünden sıfır seviyesinde bulunan bu bitkinin, sağlıklı bir ürün olduğunu anlattı.

Sütlüoğlu, "asrın ürünü" olarak nitelendirdiği stevia bitkisinin her geçen yıl dünyadaki pazarının bir kaç milyon dolar büyüdüğünü vurgulayarak, şu bilgileri aktardı:

"Şu anda stevia bitkisi için fabrika kuruyoruz. Yeteri kadar tarla ayağındaki denemelerimizi gördük. Sonuçlar gayet güzel. İnşallah bu sene fabrikayı deneme üretimine alacağız, gelecek sene Allah nasip ederse halkımıza fidan dağıtarak fiilen stevia üretimine, Rize şekeri üretimine başlayacağız."