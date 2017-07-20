'Türk bankalarının karlılığı Avrupa'ya kıyasla daha olumlu'

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s'un (S&P) Küresel Reyting Direktör Yardımcısı Magar Kouyoumdjian, yaptığı açıklamada, Türk bankalarının son 15 yılda birçok şoka karşı güçlü direnç gösterdiğini, bunu 2001 krizinden sonra uygulanan radikal reformlara bağladıklarını, 2008 yılındaki küresel finans krizin Türk bankaları üzerindeki etkisinin bile gelişen ve gelişmiş piyasalardaki benzerlerine göre kısa süreli ve ılımlı olduğunu söyledi.

Kouyoumdjian, "Bankacılık sistemi, yeterli varlık kalitesinin yanı sıra iyi yönetim ve denetimden, sağlıklı gelir marjından ve sermayelendirmeden faydalanıyor. (Türk bankalarının) Yeterli varlık kalitesi ekonomik ve politik oynaklık dönemlerine karşı tampon oluşturdu." şeklinde konuştu.

"Türk bankalarının performansı emsallerine kıyasla istikrarlı"

Türk bankalarının karlılığının, Avrupa’daki benzerlerine kıyasla işlevsel maliyet yapıları, yönetilebilir kredi maliyetleri, sağlıklı faiz marjları, ücret ve komisyon gelirleri bakımından daha olumlu olduğunu düşündüklerini ifade eden Kouyoumdjian, "Dahası Türk bankalarının performansı emsallerine kıyasla uzun süredir istikrarlı." dedi.

"Varlık kalitesi, Türk lirasındaki dikkate değer kayıplara karşı bu zamana kadar direnç gösterdi." diyen Kouyoumdjian,"Son dönemde sermaye oranının artırılması yönündeki inisiyatifler, özellikle emeklilik planı borçlanma ve tasarruflar arasındaki uyumsuzluğu dengelemeye yardım ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kouyoumdjian, "Kredi büyümesinin mevcut seviyesi tasarruflarla daha uyumlu olsa da... Eğer kredi büyümesi 2010-2014 döneminde gördüğümüz gibi tekrar hız kazanırsa bu, bankaların kredi profili üzerinde ek baskı oluşturabilir." ifadelerini kullandı.