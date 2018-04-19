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Buradasınız : » » Türk balı 48 ülkeye ihraç ediliyor

Türk balı 48 ülkeye ihraç ediliyor

Son 5 yılda dünyanın dört bir yanına yaklaşık 26 bin ton bal ihraç edilerek, 95,3 milyon dolar gelir sağlandı.

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Türk balı 48 ülkeye ihraç ediliyor

Geçen yıl 7 milyon 991 bin 71 kovanla 659 köyde bal üretimi yapıldı. Toplanan bal miktarı 114 bin 471 tona ulaşırken, bu miktar son 5 yılın en yüksek üretim miktarı olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl ABD ve Almanya başta olmak üzere 48 ülkeye bal ihracatı yapıldı. Yurt dışına gönderilen süzme ve petek bal miktarı 6 bin 448 tonu buldu. Bu satışlardan 23 milyon 384 bin 580 dolar gelir elde edildi.

2016 yılında üretim 105 bin 727 ton olurken, 14 milyon 926 bin 353 dolar tutarında 3 bin 622 ton bal ihracatı yapıldı.

Balda üretim miktarı 2015'te 108 bin 128 ton oldu. Söz konusu yılda, 7 bin 192 tonla son 5 yılın en yüksek ihracat miktarına ve 25 milyon 71 bin 596 dolarla en yüksek dış satım gelirine ulaşıldı.

Son 5 yılda 95 milyon 258 bin 200 dolar gelir sağlandı

Son 5 yılda üretilen bal miktarı 525 bin 506 tonu buldu. Bunun 25 bin 794 tonu ihraç edildi. Dış satımdan sağlanan gelir bu dönemde 95 milyon 258 bin 200 dolara ulaştı.

2013-2017 döneminde ABD'ye 13 bin 268 ton, Almanya'ya 3 bin 12 ton bal ihracatı yapıldı.

Kişi başına yıllık bal tüketimi 1,3 kilogram

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, dünyada en çok bal ihraç eden ilk 5 ülkenin Çin, Arjantin, Meksika, Almanya ve Macaristan olduğunu, ithalatçı en büyük 5 ülkenin ise ABD, Almanya, Japonya, İngiltere ve Fransa olarak kaydedildiğini dile getirdi.

 

Kaynak: AA

Etiketler: türk balı, bal ihracatı, bal
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