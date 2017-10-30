  • 30 EKIM 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 12º
Sağanak Yağışlı
Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.787
    EURO 4.4
  • BIST 108466.78
    ALTIN 154.894
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Türk askerinin telsizi ASELSAN'dan

Türk askerinin telsizi ASELSAN'dan

ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında "TSK Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Tedariki" sözleşmesi ile ilgili olarak 58,9 milyon dolarlık ek sözleşme imzalandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Türk askerinin telsizi ASELSANdan

ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında "TSK Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Tedariki" sözleşmesi ile ilgili olarak 58 milyon 900 bin dolar tutannda bir ek sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sözleşme kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin taktik ve stratejik haberleşme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla el telsizi geliştirilmesi ve üretiminin yapılacağı ifade edilen açıklamada, teslimatların 2019-2020 yıllarında gerçekleştirileceği bildirildi.

Ürettiği ileri teknoloji sistemler ile Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet veren Savunma Sanayii Müsteşarlığı Türk askerinin harekat kabiliyetini artırmak için çeşitli projelere imza atıyor. 

Savunma Sanayii Müşteşarlığı'nın birlikte çalıştığı en önemli kurumlardan biri de ASELSAN. Türk Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ASELSAN arasında daha önce de 8 milyon liralık bir Milli Telsiz anlaşması imzalanmıştı. 

Etiketler: ASELSAN, 59 milyon dolarlık sözleşme
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER