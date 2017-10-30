Türk askerinin telsizi ASELSAN'dan

ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında "TSK Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Tedariki" sözleşmesi ile ilgili olarak 58 milyon 900 bin dolar tutannda bir ek sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sözleşme kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin taktik ve stratejik haberleşme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla el telsizi geliştirilmesi ve üretiminin yapılacağı ifade edilen açıklamada, teslimatların 2019-2020 yıllarında gerçekleştirileceği bildirildi.

Ürettiği ileri teknoloji sistemler ile Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet veren Savunma Sanayii Müsteşarlığı Türk askerinin harekat kabiliyetini artırmak için çeşitli projelere imza atıyor.

Savunma Sanayii Müşteşarlığı'nın birlikte çalıştığı en önemli kurumlardan biri de ASELSAN. Türk Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ASELSAN arasında daha önce de 8 milyon liralık bir Milli Telsiz anlaşması imzalanmıştı.