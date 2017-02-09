'Turizmin Davos'u' İstanbul'da yapılacak

"Turizmin Davos'u" olarak bilinen "World Tourism Forum", 16-18 Şubat'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

World Tourism Forum Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Bağcı, etkinlik öncesinde düzenlediği basın toplantısında, "World Tourism Forum Global Meeting"in "turizmin Davos'u" olduğunu söyledi.

İki hafta önce Rusya'da gerçekleştirilen programa katıldıklarını anlatan Bağcı, etkinliğin çok verimli geçtiğini, orada hem Türkiye'yi hem Moskova'yı hem de Arapça konuşan ülkeleri ele aldıklarını belirtti.

Türkiye'ye yönelik özellikle yurt dışında yapılmaya çalışılan algı operasyonuna karşı düzenledikleri etkinliğin çok başarılı bir çalışma olduğunu dile getiren Bağcı, "Her gittiğimiz yerde... İki gün önce Dubai'deydik. Orada da aynı soruyla karşılaştık. 'Reina saldırısı.' Diyoruz ki; 'Reina saldırısı oldu, evet ama dünyanın her yerinde terör var. Sadece Türkiye'de değil ki." diye konuştu.

"Turizm forumu bu sene 75 milyon dolarlık bir ekonomi yaratıyor"

Forumun sonunda bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirecekleri "Dünya Turizm Ödülleri"ni vereceklerini, ardından katılımcılarla akşam yemeğinde bir araya geleceklerine dikkati çeken Bağcı, şunları kaydetti:

"Turizm forumu bu sene 75 milyon dolarlık bir ekonomi yaratıyor İstanbul'dan. Gelenlerin uçak bileti, konaklamaları, yedikleri içtikleri, gezdikleri... Sadece Türkiye değil yurt dışında yaptığımız halkla ilişkilerin geri dönüşünü toplayıp, hesapladığımızda 75 milyon dolarlık bir ekonomi. Bu sadece İstanbul toplantısının yaratacağı hacim. İstanbul'daki etkinlik. İki gün önce Dubai'deydik ve burada ciddi bir PR çalışması yaptık. Sadece 5 kanalda canlı yayınımız vardı, yazılı medyada da Arap bölgesi için röportajlarımız oldu. Bunları da kattığımızda ortaya 75 milyon dolarlık bir ekonomi çıkıyor. Bu etkinliği anlatarak da bir PR yapıyoruz. Gelen misafirler geldikleri gibi iki, üç gün kalmıyor burada. Çünkü onlar biraz da tatil gözüyle bakıyor ve 'İstanbul'a gelmişken biraz da gezelim' diyorlar. Bu etkinlik kapsamında gelen misafirler için 250'ye yakın araç kiraladık, konaklamaları için üç, dört otel kapattık. Bunlar bizim yaptıklarımız.