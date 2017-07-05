İran Meclisi Haber Ajansı'na (İCANA) konuşan Mirzayi, tatil sezonunun açılmasıyla tarihi ve turistik mekanların tanıtımı konusunun gündeme geldiğini belirterek, "Turizmi Türkiye'den öğrenmeliyiz." dedi.

Türkiye'nin turizm konusundaki başarılarına dikkati çeken Mirzayi, "Televizyon dizilerinde ve önemli programların reklam aralarında, turistik mekanların özenle hazırlanmış tanıtımları yapılıyor." ifadesini kullandı.

Mirzayi, İran televizyonlarının da "şampuan ve cips" reklamları yerine aynı yöntemi uygulaması gerektiğini vurgulayarak, "Maalesef turistik mekanlarımızın tanıtımı konusunda çok zayıf kalıyoruz." diye konuştu.