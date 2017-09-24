Turizmdeki hareketlilik yazlık fiyatlarını artırdı

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, turizmde hareketliliğin başlamasıyla Ege ve Akdeniz'deki yazlık fiyatlarının bölgelerdeki diğer gayrimenkullerden daha fazla arttığını, bu artış oranının yer yer ortalamanın 2-3 katına kadar ulaştığını söyledi.

Maya, Ege ve Akdeniz'deki tatil bölgelerinde yer alan gayrimenkullerin değerlenmesi konusunda yaptıkları araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Son yıllarda gayrimenkul sektörünün en dinamik illeri arasında yer alan İzmir'in deniz ve doğa ile olan ilişkisi, sosyal ve kültürel yapısı, turizm potansiyeli gibi nedenlerle tercihlerde üst sırayı aldığını dile getiren Maya, bu ilin Anadolu'dan göç almayı sürdürüğünü aktardı.

İzmir'de son dönemde gerçekleşen ve planlanan altyapı yatırımlarıyla paralel olarak konut sektöründe de pozitif bir hareketlilik yaşandığını aktaran Maya, son bir yılda il genelinde satılık ve kiralık konut fiyatlarında en çok artışın Urla'da yaşandığını kaydetti.

Maya, özellikle metropol yaşamından bunalarak İzmir'e göç eden İstanbul ve Ankaralıların tercih ettiği Urla'da sıfır ve ikinci el konut piyasasında önemli bir artış yaşandığına belirterek, Urla'nın İzmir kent merkezine, Çeşme'ye ve denize olan yakınlığının, doğa ile uyumlu düşük yoğunlukta yerleşim dokusunun, kent merkezi ile olan güçlü ulaşım bağlantısının tercih edilmesinde en büyük etken olduğunu anlattı.

Maya, "İzmir genelinde satılık ve kiralık yeni konut fiyatlarında geçen yıla göre ortalama yüzde 10-15 artış gerçekleşirken Urla ilçesinde bu oran, genellikle villaların yoğun olduğu Kekliktepe bölgesinde yüzde 55-60, Çeşmealtı bölgesinde yüzde 50-55 ve Kalabak bölgesinde yüzde 30-35'lere yükselmiştir. Bu yükselişin temel dinamiği bölgenin İzmir il merkezine olan yakınlığıdır." diye konuştu.

"Aydın'da Didim öne çıkıyor"

Maya, Aydın'da ise Didim'in konut fiyatlarındaki artışlarla öne çıktığını belirterek, geçmiş dönemde yabancı turistlerin yaygın olarak tercih ettiği Didim'de halen yaz döneminde yaşayan birçok yabancı turist bulunduğunu söyledi.

Son bir yılda özellikle Altınkum ve Efeler bölgesinde yeni konutlarda yüzde 25-35'lik bir fiyat artışı yaşandığını dile getiren Maya, yeni konut fiyatlarındaki artışın en önemli sebebinin "bölgedeki imarlı arsa arzının azalması" olduğunu vurguladı.

Maya, "Arsa fiyatlarında ise benzer bir artış Denizköy bölgesinde yaşanmıştır. Bu bölgede 2016-2017 yılları arasında arsa fiyatlarında ortalama yüzde 40-50'lik bir fiyat artışı yaşanmıştır." ifadelerini kullandı.

"Konyaaltı, Antalya'yı artışta katladı"

Maya, sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerle turizm sektöründe öncü olan Antalya'da son yıllarda turizmde yaşanan daralmanın gayrimenkul sektörüne de belirli bir oranda negatif etkisi olduğunu söyledi.

Bu yıl yaz aylarında turizmdeki hareketliliğin pozitif yönden gayrimenkul sektörüne de yansıdığını dile getiren Maya, Antalya genelinde son bir yılda satılık ve kiralık konut fiyatlarında yüzde 5-10 artış yaşanırken, bu oranın Konyaaltı ilçesinde yüzde 30'lara kadar çıktığını aktardı.

Maya, özellikle tatilcilerin tercih ettiği Uluç ve Gürsu'da yüksek artış görüldüğünü, Siteler bölgesinde artış oranının yüzde 25 civarında gerçekleştiğini ifade etti.

"Turizmdeki canlanma yazlığa talebi artırdı"

Maya, turizmdeki canlanmanın yazlıklara talebi artırdığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu bilgilerden hareketle, turizmde hareketliliğin başlamasıyla Ege ve Akdeniz'deki yazlık fiyatlarının normal gayrimenkullerden daha fazla arttığını, bu artış oranının yer yer ortalamanın 2-3 katına kadar ulaştığını görüyoruz.

Son bir yılda İzmir genelinde satılık ve kiralık konut fiyatları ortalama yüzde 10-15 artarken, yazlık olarak tercih edilen Urla'da bu rakam yüzde 55-60'lara ulaşmış durumda. Aydın genelinde değişim gözlenmezken turistlerin yoğun olarak tercih ettiği Didim'de artış oranı yüzde 50'lerde. Antalya genelindeki yüzde 5-10 yükselişin, tatilcilerin tercihi Konyaaltı'nda yüzde 30'lara kadar çıktığını gözlemledik."