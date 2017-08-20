Turizmcilerde 10 günlük bayram tatili sevinci

Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasının ardından rezervasyonlarda yoğunluk yaşanan Batı Akdeniz bölgesinde otellerdeki hazırlıklar tamamlandı, Muğla'daki bazı otellerin doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığı için satışların durdurulduğu öğrenildi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı,turizmde yüksek sezonda oldukları için yoğunluğun yaşandığını söyledi.

Otellerdeki hareketliliğin başladığını aktaran Yağcı, ciddi yoğunluğun olduğunu, rezervasyon akışının devam ettiğini dile getirdi.

Yer sıkıntısının yaşanmaması için en geç gelecek haftaya kadar rezervasyonun yapılması gerektiğini, özellikle kıyı bölgesinde yer sıkıntısı başlayacağını ifade eden Yağcı, iç pazarda ciddi talep olduğunu vurguladı.

Yağcı, bütün otellerin hazırlıklarının tamamlandığını, her türlü programını organize ettiğini belirterek, "Tatilin uzatılması sektöre pozitif yansıdı. Yüksek sezonda olmamıza rağmen her bütçeye uygun tesis var. Misafirlerimiz kendi bütçesine göre rezervasyonlarını yapabilirler." dedi.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ise iç pazarda son döneme girdiklerini, bayram nedeniyle sahil bölgelerinde hareketlilik yaşanacağını bildirdi.

Eylül ortalarında okulların başlayacağını hatırlatan Sili, "Bayram tatilinde rahat ve sakin bir tatil yapılacak, bölgemiz ekonomisine katkı sağlanacak. Özellikle Rus pazarından gelen talepler nedeniyle belli bir doluluğa ulaştık. Bayramda gelen iç pazar talebiyle Alanya'da yüzde 100 doluluğa ulaşacağız." diye konuştu.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Çavuşoğlu ise ağustosta Batı ülkelerinde okulların açıldığını, bunun da otellerde düşüşe neden olduğunu vurgulayarak, "Burada açılan boşluğu Kurban Bayramında yerli turistlerin yapacağı 10 günlük tatil kapatacaktır." dedi.

"Yoğunluğa esnafımız da hazır olmalı"

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Başkanı Serdar Karcılıoğlu, uzatılan tatil sayesinde rezervasyonlarda ciddi artışlar olduğunu söyledi.

Profesyonel işletmeler olarak her türlü yoğunluğa hazır olduklarını anlatan Karcılıoğlu, "Oteller sezon başında açılırken dolu olacak şekilde dizayn edilirler, senaryolarını buna göre yazarlar. Böyle bir yoğunluğa hazırız. Özellikle Bodrum'da çok ciddi bir yoğunluk yaşayacağımızı düşünüyorum. Bu konuda esnafımız da hazır olmalı. Yiyecek içecek sektörünün ciddi bir hazırlık içinde olmalarını tavsiye ediyorum. Bütün oteller sezon başından bu yana kampanya yaptık. Fiyatlar uygun." diye konuştu.

Bodrum'da faaliyet gösteren bir otelin genel müdürü Alessandro Redaelli de bayram tatiline yönelik özel eğlence programları organize ettiklerini, rezervasyonların devam ettiğini dile getirdi.

Redaelli, misafirlere Anadolu mutfağından lezzetler de sunacaklarını anlatarak, tatilciler için sürprizler hazırladıklarını, açık hava sinemasında da her akşam film izlettirileceğini bildirdi.

TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı da Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasından dolayı Marmaris'e yoğun rezervasyon talebi olduğuna dikkati çekti.

"Son 3-4 gündür bayramın bazı günleri için satışları durduran oteller oldu. Bu da otellerin tamamen dolduğunu gösteriyor." diyen Kırlı, bayram dolayısıyla iç pazar oranının yüzde 25'lerden yüzde 40'lara kadar ulaşacağını öngördü.

Turistik tesislerin büyük çoğunluğunun bunu tahmin ederek yerli turiste göre hazırlık yaptığına işaret eden Kırlı, "Turizme, bu bayram tatili çok iyi geldi. Bayramın uzatılması herkese iyi gelecek. Mağduriyetlerin yaşanmaması için rezervasyon yapanlar acentelerin belgesi olup olmadığına bakmalı, otellerden de teyit almalı." dedi.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu ise Kurban Bayramı için tesislerin çoğunluğunun dolduğunu, birçok otelin de satışları bayram tatili için kapattığını dile getirdi.

Marmaris'e olan ilgiden memnun olduklarının aktaran Bülbüloğlu, "Marmaris'te oteller olarak bayram tatiline hazırız. Oteller günler öncesinden özel hazırlık yapmıştı." dedi.

Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal, her yıl binlerce turistin tarihi ve doğal güzellikleriyle Fethiye'ye hayran kaldığını ifade etti.

Turizm sezonunun güzel gittiğini vurgulayan Uysal, "10 günlük tatil dönemine denk geldiği için rezervasyonlarda ciddi artış var. Fethiye'de ve tüm sahil bölgelerinde ciddi bir yoğunluk bekliyoruz. Oteller, tatilciler için hazır. Tatile gelmeyi düşünen ve rezervasyon yaptırmayanlar mutlaka TÜRSAB belgeli acentalar vasıtasıyla işlemlerini yaptırmalılar."ifadelerini kullandı.

Lavanta turizmi

Isparta Kültür ve Turizm Müdürü Osman Çot ise kente gelen turist sayısında son yıllarda ciddi artış olduğunu, Türkiye'nin turizmini canlandırmak adına verilen 10 günlük tatil süresince Isparta'da da yoğunluk beklediklerini söyledi.

Şehrin tarihi ve turistik mekanlarının, doğa güzelliğinin iç turizmi canlandıracağını anlatan Çot, "Lavanta hasat mevsimi. İlimize gelen turistler, lavanta hasadı yapabilir. Müzelerimiz, antik kentlerimiz, Eğirdir, Kovada gölleri, Kızıldağ Milli Park, Yazılı Kanyon, Gölcük Tabiat Parkı gibi yerlerimiz turizm açısından önemli." dedi.

Çot, iç pazardan yoğunluk beklediklerini, Kurban Bayramı tatili için özel turların düzenleneceğini kaydetti.