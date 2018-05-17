Turizmciler 2018'de 40 milyon turist bekliyor

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Bodrum'da düzenlenen turizm toplantısında, 2018 sezonu için ilk üç aylık sayıların, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı ortak çalışmayla açıklandığını söyledi.

Geçen yıla göre yüzde 30'luk bir artışın tespit edildiğini ve bu durumun oldukça sevindirici olduğunu aktaran Ayık, "Gelir anlamında da iyi bir gelişmenin olduğunu gözlemliyoruz. Bu trendin yıl sonuna kadar bu şekilde devam etmesini bekliyoruz" dedi.

"Misafirlerimiz tekrardan Türkiye'yi keşfetmeye başladı"

Ayık, Türkiye'nin turizmde yeniden eski seviyelerine ulaşacağına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Türkiye tekrardan 2014'teki seviyesi olan 40 milyon turist bandını 2018'de gerçekleştirmiş olacak. Bu yılı önemli bir yıl olarak görüyoruz. Bunun alt destinasyonlara da yansıyacağını düşünüyoruz. İstanbul'da, Antalya'da, Bodrum ve Ege'nin diğer noktalarında da biz olumlu rakamları göreceğiz. Bodrum özelinde konuşmak gerekirse Avrupalı turistin tekrar geri dönüşü var. İngiliz satışları Bodrum için iyi gidiyor. Rusya'dan da Bodrum'a dönük ciddi bir hareketlilik olmasını bekliyoruz. Türkiye'nin tüm destinasyonlarında, tüm varış noktalarında bu yıl genel anlamda verimli geçecek. İki yıllık bir kesintiden sonra Türkiye tekrar pazarda olması gerektiği yere dönüyor. Misafirlerimiz tekrardan Türkiye'yi keşfetmeye başladılar."

Ayık, Türkiye'nin dünyanın en önemli ve sayılı turizm ülkelerinden biri olduğunu belirtti.

Hint düğünleri önemli bir potansiyel

Uzak kaynak pazarlardan da Türkiye'ye dönük bir eğilimin olduğunu anlatan Ayık, "Hindistan, Çin gibi uzak pazarlardan bir talep var. Türkiye'nin tüm dünyaya pazar olarak sunabileceği çok önemli ürünleri ve değerleri var. Hint düğünleri bizim son yıllarda üzerine çok eğildiğimiz bir potansiyel. Bodrum'da bu düğün bir başlangıç. Önümüzdeki yıllarda bu sayı katlanarak çoğalacak" diye konuştu.

Gulet Turistik ve Magic Life Kurucusu Cem Kınay da "her şey dahil" sisteminin Türkiye için önemine değindi.

Rakamların artmasında bu sistemin çok etkili olduğunu anlatan Kınay, "Bu sistemin yeniden güncellenmesinde fayda var. Yeni bir hikaye lazım. Türkiye için strateji Anadolu'nun tekrar bir ürün haline gelmesi, Anadolu'nun ve her şey dahilin birleşmesi. Bunların ciddi şekilde tartışılması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: AA