Turizm geliri 3 milyar 369 milyon oldu

Turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan I. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %17,1 azalarak 3 milyar 369 milyon 753 bin $ oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %71,8’i yabancı ziyaretçilerden, %28,2’si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 3 milyar 103 milyon 695 bin $’ını kişisel harcamalar, 266 milyon 58 bin $’ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 696 $ oldu



Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 637 $, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 880 $ oldu.

Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre %5,1 azaldı



Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2017 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,1 azalarak 4 milyon 844 bin 761 kişi oldu. Bunların %77,9’unu 3 milyon 772 bin 293 kişi ile yabancılar, %22,1’ini ise 1 milyon 72 bin 468 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre %44,3 azaldı



Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %44,3 azalarak 855 milyon 786 bin $ oldu. Bunun 597 milyon 891 bin $’ını kişisel, 257 milyon 894 bin $’ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2016 yılı I. çeyreğine göre %4 arttı



Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4 artarak 1 milyon 897 bin 554 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 451 $ olarak gerçekleşti.