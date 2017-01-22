Turistlerin 'Türk çayı' sevdası ihracata katkı sağlıyor

Başta Körfez ülkeleri olmak üzere şehir hayatından ve sıcaklardan bunalan turistler kendilerini Doğu Karadeniz'in tertemiz havasına teslim ediyor.

Doğu Karadeniz'in temiz havası, geleneksel lezzetleri, kültürel mirasları ve gelenek görenekleri turistlerin bir hayli ilgisini çekiyor. Arap turistlerin ilgisi, bölgede turist sayısının yanı sıra "Türk çayı" ihracatının da artmasını sağlıyor.

6 yılda değer bazında yüzde 31'lik artış

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden edinilen bilgilere göre, Türkiye'den Körfez ülkelerine son 6 yılda yapılan ihracat, miktar bazında yüzde 25, değer bazında ise yüzde 31 artış sağladı.

Türkiye'den Körfez ülkelerine yapılan ve 6 yıldır artış gösteren Türk çayı ihracatında geçen yıl 532 bin kilogramla Irak ilk sırayı alırken, bunu 86 bin 385 kilogramla Suudi Arabistan, 14 bin 966 kilogramla Birleşik Arap Emirlikleri, 9 bin 472 kilogramla Kuveyt, 8 bin 72 kilogramla Katar, 7 bin 805 kilogramla İran, bin 296 kilogramla Umman ve 802 kilogramla Bahreyn takip etti.

Geçen yıl bu ülkelere toplamda 660 bin 798 kilogram çay ihraç edilerek, karşılığında ise 2 milyon 719 bin 433 dolar gelir sağlandı.

"Türk çayı ihracatı her geçen yıl artıyor"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaptığı açıklamada, Doğu Karadeniz'in en önemli tarımsal ürünlerinden birinin çay olduğunu söyledi.

Doğu Karadeniz'e son yıllarda Körfez ülkelerden gelen turistlerin artmasıyla turizmin yanında bölge ekonomisinin diğer dallarına da katkı sağlandığını anlatan Gürdoğan, bu dallardan birisinin de Türk çayı ihracatı olduğunu dile getirdi.

Gürdoğan, Türk çayı ihracatının her geçen yıl arttığını ifade ederek, ihracattaki artışın yanında ülke çeşitliliğinin de genişlediğini vurguladı.