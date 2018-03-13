Bakanlar Kurulu kararına göre, turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunması amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli A Grubu seyahat acenteleri tarafından Türkiye'ye turist taşıyan turistik uçak seferlerine sağlanacak desteğe dair esaslar belirlendi.

Antalya, Antalya Gazipaşa-Alanya, Denizli Çardak, Erzurum, Eskişehir Hasan Polatkan, Isparta Süleyman Demirel, İzmir Adnan Menderes, Konya, Kütahya Zafer, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum, Nevşehir Kapadokya, Ordu Giresun, Samsun Çarşamba ve Trabzon havalimanlarına tarifeli ve tarifesiz (charter), İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise tarifesiz uçak seferleriyle 2018 yılında en az 30 kişiden oluşan turist grubu getiren seyahat acentelerine bin 500 ila 9 bin dolar destek sağlanacak.

1 Ocak-28 Şubat tarihlerindeki uçuşlara 9 bin dolar, 1 Mart-31 Mayıs uçuşlarına 6 bin dolar, 1-30 Haziran uçuşlarına 3 bin dolar, 1-30 Eylül uçuşlarına bin 500 dolar, 1-31 Ekim uçuşlarına 3 bin dolar, 1 Kasım-31 Aralık uçuşlarına da 9 bin dolar destek sağlanacak.

Desteklemede yüzde 20 ve yüzde 30 artış uygulaması

Almanya, Belçika, Çin, Danimarka, Endonezya, Finlandiya, Fransa, Güney Kore, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İsveç, Japonya, Malezya ve Norveç'ten düzenlenecek uçak seferlerinde belirlenen destekleme tutarları yüzde 20 artırılacak.

Ayrıca, 200 ve daha fazla koltuk kapasitesine sahip uçaklarla yapılan seferlerde en az 150 yolcu getiren acentelere verilecek destekleme tutarları ise yüzde 30 artırılarak, uygulanacak.

Bir uçakta bir veya birden fazla acente tarafından getirilen turist grubunun bulunması halinde her bir acenteye verilecek destek tutarı, o acentenin getirdiği yolcuların uçaktaki toplam yolculara oranı esas alınarak hesaplanacak.

Belirtilen dönemler içinde yolcuları tek bir acente tarafından getirilen seferlere ilişkin talepler öncelikle sonuçlandırılacak.

Kruvaziyerle turist getiren seyahat acentelerine destek

Resmi Gazete'de yayımlanan bir başka karar da kruvaziyer gemi ile turist getiren A Grubu seyahat acenteleri ile ilgili. Kruvaziyer hizmeti verilen limanlara 1 Ocak 2018 tarihinden başlamak üzere 31 Aralık 2018'e kadar 100 ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip kruvaziyer gemi ile turist getiren A Grubu seyahat acentelerine destek ödemesi gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda seyahat acentelerine getirdiği turist başına, ocak, şubat, mart, nisan, kasım ve aralık aylarında 45 dolar, mayıs, haziran aylarında 35 dolar, temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında ise 25 dolar destekte bulunulacak.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaportu ile ülkeye giriş yapanlar destek kapsamı dışında olacak.

Aynı tur programı içinde kruvaziyer geminin Türk limanlarına birden fazla uğraması durumunda bir turist için seyahat acentesine bir kez ödeme yapılacak.

Karara göre, 2019 yılında indi-bindi limanlarına gelen gelen yolcular için destek miktarı yüzde 50 artırılarak uygulanacak.

Ayrıca, turun başlangıç noktasının Türk limanları olması halinde tek yönlü giden yolcular için de aynı koşullarda destek sağlanacak.

Bakanlığa belge ibrazı şartı

Hem seyahat acentelerinin hem de kruvaziyer gemi ile turist getiren seyahat acentelerinin bu karar kapsamındaki destek ödemesinden yararlanabilmesi için turist getirdiğini gösteren belgeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ibraz etmesi gerekecek.

Karar kapsamında sağlanacak desteğe ilişkin ödemeler Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine bu amaçla oluşturulan ödenekten karşılanacak.

Destek ödemeleri, kruvaziyer turun gerçekleştirildiği ayı takip eden ayın ilk iş günü "Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları" listesinde yer alan döviz alış kurları esas alınarak ABD doları karşılığı Türk lirası cinsinden yapılacak.

Yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde, geri alma işlemi için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak.

Destek ödemelerinden haksız yere yararlandığı tespit edilen acenteler ile idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen acentelerin işlemleri resen durdurulacak. Söz konusu acenteler destekten yararlandırılmayacak.

Haksız yere ödemeye neden olanlar ile sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında cezai, hukuki ve idari işlem yapılacak.

Kaynak: AA