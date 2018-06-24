Tunceli'de temeli atılan dördüncü tekstil fabrikasının istihdamı artırması bekleniyor

Tunceli'de 11 ay gibi kısa bir sürede 3 tekstil ve 1 çağrı merkezi faaliyete sokularak 2 bin 500 vatandaşa iş imkanı sağlandı.

500 kişiye daha iş imkanı

Vali Tuncay Sonel tarafından Tunceli Organize Sanayi Bölgesi'nde temeli atılan 4. tekstil fabrikasının imalata başlamasıyla 500 kişinin daha iş sahibi olacağı aktarıldı.

"Fabrikamız ihracata yönelik çalışacak"

11 ayda 3 bin kişiye istihdam sağlandığını vurgulayan Sonel, şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık 11 aydır Tunceli Valiliği ve Belediye Başkanlığı görevini yürütmekteyiz. Buraya geldiğimizde istihdam konunsa ciddi sıkıntılar vardı. 81 il arasında istihdamda sonuncuyduk. Yatırımcılarımızla görüştük. İlk etapta 3 tekstil fabrikası açıldı. Özel çağrı merkezimiz bitti. 2 bin 500 kişiye iş ve aş verecek duruma geldik. Temelini attığımız fabrikaya 9 bin metrekare alan tahsis ettik. Altyapısını hazırladık. Kapalı alanlar 3 ay içerisinde hazırlanacak. Burada 500 vatandaşımız çalışacak. Yani yaklaşık 3 bin vatandaşımıza iş ve aş vermiş olacağız. Bu tekstil fabrikamız ihracata yönelik çalışacak. Birkaç hafta önce Tunceli'de ilk defa tekstil fabrikalarından Avrupa'ya ihracat başladı. Buna benzer istihdam alanları meydana gelmekte. Hem Valilik hem belediye olarak iş adamlarımıza her türlü katkıyı sağlamaktayız. Bu yerin hem işletme sahibine hem de yöre insanımıza, memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Temeli atılan tekstil fabrikasının işletmecisi Barış Aksu da şöyle konuştu:

"Firmamız aslında İstanbul'da faaliyet gösteriyor. Sayın Sonel'in ısrarları sonucu buraya geldik. İnsanımıza hizmet etmek için geldik. Burası geldiğimiz ilk zaman çöplük gibiydi. Sayın valimizin destekleriyle düzene girdi. Tunceli halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Kaynak: AA