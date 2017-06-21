  • 21 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 'Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yeniden düzenleniyor'

'Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yeniden düzenleniyor'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un bazı maddelerinin yeniden düzenlenmesi noktasında çalışma yapıyoruz" dedi.

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Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yeniden düzenleniyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci yaptığı açıklamada, ekonominin canlanması, gelişmesi ve vatandaşların haklarının daha iyi savunulması için Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un bazı maddelerinin yeniden ele alınması noktasında çalışma yaptıklarını ifade etti.

Söz konusu kanunu ihlal edenlere uygulanacak cezaların miktar ve oranlarının yeniden belirlenmesi ve cezaya esas alınacak değerlendirmeler konusunda bankalar ile şirketlerin talepleri bulunduğunu dile getiren Tüfenkci, "Bu talepleri göz önüne alarak ceza dengesini bozmadan, tüketicilerin haklarını zayıflatmadan, kanunla düzenlenmiş cezaların caydırıcılığına halel gelmeden şikayetleri ortadan kaldıracak bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Konuyu Başbakanlığımıza sunarak önümüzdeki günlerde Meclis gündemine göre yasalaştırmak için bir çalışmamız var." değerlendirmesinde bulundu.

Tüfenkci, tüketicinin korunmasıyla ilgili cezalar tayin edilirken kanundaki muğlak ve yoruma dayalı bazı ifadelerin sıkıntıya sebep olduğuna işaret ederek, firmaların bu konuda yaşadığı sıkıntıların piyasayı da etkilediğini söyledi.

Söz konusu çalışmanın, bu ifadelere netlik kazandırmayı amaçladığını vurgulayan Tüfenkci, "Cezaların miktar ve oranları takdir edilirken esas alınacak ölçüyü yeniden değerlendireceğiz. Yapacağımız düzenlemeyle tüketicinin korunmasıyla ilgili kesilen cezalarda uzlaşma müessesini de hayata geçireceğiz. Bu çok önemli. Firmaların ve piyasanın uzlaşma noktasında büyük bir beklentisi var." diye konuştu.

Etiketler: bülent tüfenkci, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, tüketicinin korunması
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