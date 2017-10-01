Tüketicilere, internetten alışveriş uyarısı

Tüketicilerin Haklarını Savunma Derneği (TÜHASAVDER) Başkanı avukat Ahmet Salgut, internette dolandırıcıların yanı sıra iflas aşamasındaki bazı teknomarketlerin de müşterilerini mağdur ettiğini belirterek, tüketicilerin firmayı araştırdıktan sonra alışveriş yapması gerektiğini kaydetti.

Salgut, yazılı açıklamasında, günümüzde tüketicilerin büyük bir çoğunluğunun internet üzerinden alışveriş yaptığını, ihtiyaçlarını bazen evde bilgisayar başında otururken, bazen de dolmuşta, otobüste seyahat halindeyken akıllı cep telefonlarıyla sipariş ettiklerini belirtti.

Tüketicilerin alışveriş öncesinde firmayı ve mecrayı internette araştırması gerektiğini vurgulayan Salgut, "Satıcının adını arama motoruna yazmalı, o internet sitesi ve satıcı hakkındaki haberleri ve şikayetleri dikkate almalıdır. Bu kurala riayet etmeyen, dikkatsiz ve özensiz alışveriş yapan on binlerce tüketici mağdur durumdadır. Son zamanlarda zincir teknomarketlerle ilgili gelen şikayetlerde artış var." ifadelerini kullandı.

Salgut, birçok tüketicinin, aldığı ürünün ayıplı çıkması üzerine Tüketici Hakem Heyetinden fatura bedelinin iade edilmesi yönünde karar çıkmasına rağmen parasını alamadığını dile getirerek, şirket yetkililerinin, iflas etmek üzere oldukları gerekçesiyle ücret iadesi yapmayacaklarını söylediğini ifade etti.

Salgut, internetten alışverişte mağduriyetlerin azalması için tüketicilerin dikkatli olması ve alışveriş yapılacak site hakkında araştırma yapılması gerektiğine işaret etti.