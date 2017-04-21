'Tüketici Güven Endeksi' son 6 ayın zirvesinde

Tüketici güveni nisanda geçen yılın ekim ayından bu yana en yüksek değerine ulaşırken, bireylerin otomobil, konut satın alma ihtimalini gösteren endeksler de artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, Tüketici Güven Endeksi nisanda bir önceki aya göre yüzde 5,1 artarak 71,3'e çıktı. Böylelikle tüketici güveni geçen sene ekim ayından bu yana en yüksek değerine yükseldi.

Nisanda hane halkının maddi durum beklentileri endeksi de mart ayına göre yüzde 3,4 artışla 90,7 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Türkiye'de genel ekonomik duruma yönelik beklenti endeksi de nisanda önceki aya göre yüzde 3,3 yükselerek 93,2'den 96,2'ye çıktı.

Tüketim için borçlanma iştahı arttı

Öte yandan nisanda geçen 12 aylık döneme göre, genel ekonomik durum endeksi yüzde 4, hanenin maddi durum beklentisi endeksi de yüzde 3,4 arttı.

Mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğunu gösteren endeks yüzde 7,4 artarken, bireylerin bu mallara yönelik harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 0,1 geriledi.

Tüketim finansmanı amacıyla borç kullanma ihtimali endeksi de nisanda yüzde 13,2 yükseldi. Söz konusu artış, borç kullanmanın tüketim harcamalarını olumlu yönde etkileyebilmesi nedeniyle iyimser bir tablo ortaya koydu.

Tüketici fiyatlarının değişimine ilişkin beklenti endeksi de yüzde 1,1 geriledi. Ancak bu gerileme göstergelere göre tüketici fiyatlarında artış beklentisine işaret etti.

Ayrıca gelecek 12 aylık dönem için otomobil satın alma ihtimali endeksinde yüzde 35,8, konut tamiratına para harcama ihtimali endeksinde yüzde 12, konut satın alma ve inşa ettirme ihtimali endeksinde yüzde 27,7 artış kaydedildi.

"Endekslerin yaz aylarında daha da yükselmesini bekliyoruz"

Ata Yatırım Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, referandum belirsizliğinin büyük ölçüde ortadan kalktığını belirtirken, bunun endekslere yansımasının önümüzdeki aylardan itibaren görüleceğini ifade etti.

Demirtaş şu değerlendirmelerde bulundu:

"Doların bu kadar yüksek olmasına rağmen şu ortamda tüketici hareketlerinde büyük bir durgunluk görmedik, bekle-gör havası olmadı. Genel anlamda tüketici beklentilerinde ve eğilimlerinde de bir bozulma olmadı. Net etkileri referandum sonrası dönemde göreceğiz. Yatırımcı morali de düzeliyor. Türkiye'de büyük yatırımlar durgun görülüyor, yatırım kararları ileriye dönük güvenin artmasıyla birlikte oluyor.

Hükümetin ekonomiyi rahatlatma çalışmaları, bankaların kredi alanında rahatlamalarıyla kıpırdanmalar var. Referandum sonrası belirsizliğin ortadan kalkması ve toparlanma bir fırsat penceresi açıyor. Bu fırsatla birlikte henüz olumlu bir sinyal alınmamakla birlikte yazın turizmin de toparlanmasıyla ekonominin üzerindeki ölü toprak kalkabilir ve tekrar hareketlenebilir. Endekslerdeki artan oranda iyileşmeleri yaz aylarıyla birlikte görmeyi bekliyoruz." AA