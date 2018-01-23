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Buradasınız : » » Tüketici güven endeksi arttı

Tüketici güven endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Endeks, Ocak ayında geçen aya göre yüzde 11,1 artış gösterdi.

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Tüketici güven endeksi arttı

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ocak'ta geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 11,1 artış gösterirken, Aralık'ta 65,1 olan endeks değeri bu ay 72,3 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi de söz konusu dönemde yüzde 7,3 artarak 91,1'e yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisinde iyileşme olduğunu gösteriyor.

İşsiz sayısındaki beklenti

Genel ekonomik durum beklentisi bu dönemde yüzde 9,7 artarak 87,5'ten 96,1'e ulaştı. Söz konusu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre arttığına işaret ediyor.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi de anılan dönemde yüzde 7,7 arttı ve ocakta 76 oldu. Artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 49,7 arttı. Aralıkta 17,5 olan endeks, ocak ayında 26,2'ye yükseldi. Bu yükseliş, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre arttığını gösteriyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: Tüketici güven endeksi, TÜİK, Merkez Bankası
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