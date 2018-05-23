Tüketici güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,8 azaldı.

Hanenin maddi durum beklentisi, söz konusu dönemde yüzde 1,3 azalarak 89 oldu. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

İşsiz sayısındaki beklenti

İşsiz sayısı beklentisi endeksi anılan dönemde yüzde 2,2 azaldı ve mayısta 72,9 oldu. Bu gerileme, gelecek 12 ayda işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 5 azaldı. Nisanda 28,2 olan endeks, mayıs ayında 26,8 olarak kayıtlara geçti. Bu azalışta, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olmadığını düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre artması belirleyici oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi, bu dönemde yüzde 4,2 azalarak 94,7'den 90,8'e geriledi. Söz konusu azalışta, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi bulunan tüketicilerin bir önceki aya göre azalması etkili oldu.

Kaynak: TRT Haber