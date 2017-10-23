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Tüketici güven endeksi açıklandı

Eylül ayında 68,7 olan tüketici güven endeksi ekim ayında 67,3 oldu.

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Tüketici güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre %2 oranında azaldı. Eylül ayında 68,7 olan endeks ekim ayında 67,3 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi artış gösterdi

Tasarruf etme ihtimali endeksi %4,2 oranında artış kaydetti. Eylül ayında 20,2 olan endeks, Ekim ayında 21 değerine yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olmadığını düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.

Etiketler: Tüketici güven endeksi, TÜİK
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