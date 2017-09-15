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TÜİK haziran ayı işsizlik rakamlarını açıkladı

TÜİK verilerine göre, haziran ayında işsizlik oranı değişmedi yüzde 10,2 oldu.

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TÜİK haziran ayı işsizlik rakamlarını açıkladı

Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 10,2 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 124 bin kişi artarak 3 milyon 251 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 124 bin kişi artarak 3 milyon 251 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde işsizlik oranı değişmedi ve yüzde 10,2 oldu.

İşsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre de değişim göstermedi.

Haziranda tarım dışı işsizlik oranı da değişmedi ve yüzde 12,2 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,2 puanlık artışla yüzde 20,6'ya çıktı. İşsizlik, 15-64 yaş grubunda da değişim göstermeyerek yüzde 10,4 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre 2010-2017 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

Etiketler: TÜİK, işsizlik rakamları
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