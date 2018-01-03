2017 yılının enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta aylık bazda yüzde 0,69, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,37 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,92, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 15,47 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aralık ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,14, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15,82 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,69, Yİ-ÜFE 1,37 artış gösterdi.

TÜFE, aralıkta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,92, Yİ-ÜFE ise yüzde 15,47 arttı.

Aralık 2017'de en yüksek fiyat artışı yüzde 23,10 ile patlıcanda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 17,03 ile portakalda gerçekleşti.

Aralık enflasyonu ile zam oranları belli oldu

Memur ve memur emeklilerinin yeni yılda alacağı enflasyon farkı zammı ile işçi emeklilerinin alacağı zam, Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla belli oldu. Buna göre, SSK ve BAĞKUR emeklisine ocak ayında yüzde 5,69 zam yapılacak. Memurlara da yüzde 4'lük zammın yanında yüzde 1,63 ek zam uygulanacak.

Kaynak: AA /TRT Haber