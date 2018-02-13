TÜİK açıkladı: Tavuk eti ve yumurta üretimi arttı

Türkiye genelinde tavuk yumurtası üretimi geçen yıl 2016'ya göre yüzde 6,55 artarak 19 milyar 278 milyon 764 bin adede yükselirken, tavuk eti üretimi de yüzde 12,86 artışla 2 milyon 128 bin 539 tona çıktı.

Türkiye'de geçen yıl 1 milyar 225 milyon 175 bin tavuk, 5 milyon 143 bin hindi kesildi.

Kesilen tavuk sayısı 2016'ya göre yüzde 10,99, kesilen hindi sayısı ise yüzde 9,72 arttı.

Geçen yıl 2 milyon 128 bin 539 ton tavuk eti, 51 bin 445 ton hindi eti üretimi gerçekleştirildi.

Tavuk eti üretimi bir önceki yıla göre yüzde 12,86, hindi eti üretimi yüzde 10,64 yükseldi.

Aralık ayı

Tavuk yumurtası üretim miktarı, aralıkta aylık bazda yüzde 4,5, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 6,2 arttı. Geçen yıl aralık ayında 1,7 milyar tavuk yumurtası üretildi. 2017 sonu itibarıyla yumurtlayan tavuk (damızlıklar hariç) sayısı 76 milyon 748 bin 797 adet oldu.

Söz konusu ayda kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 3,6, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 11,4 artışla 106 milyon adet oldu. Kesilen hindi sayısı bir önceki aya göre yüzde 54,1 artarken, Aralık 2016'ya göre yüzde 22,8 artış kaydetti. Kesilen hindi sayısı 727 bin adet olarak hesaplandı.

Tavuk eti üretimi, Aralık 2017'de bir önceki aya göre yüzde 3,8, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 arttı. Bu dönemde 185 bin 681 ton tavuk eti üretimi gerçekleşti. Hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 21,4 artış gösterirken, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 38,8 artışla 6 bin 79 ton oldu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi, bir önceki aya göre yüzde 0,004, takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 artış gösterdi.

Kaynak: AA