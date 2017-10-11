TÜBİTAK, APSCO'ya uydu geliştirecek

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ergin, Türkiye'nin de üye olduğu APSCO'nun "Öğrenci Küçük Uydu Projesi" kapsamında 1 mikro uydu ve 2 küpsat (küp uydu) geliştirileceğini söyledi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, TÜBİTAK'ın "Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü" faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütüne (APSCO) Türkiye, Bangladeş, Çin, İran, Moğolistan, Pakistan, Peru ve Tayland'ın üye olduğunu ifade eden Ergin, üye ülkelerce, uzay bilim ve teknolojisinin barışçıl amaçlarla kullanımına dair iş birliği programlarının desteklenmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar arası iş birliğinin iyileştirilmesi, uzay politikalarının değerlendirilmesi, uygulanması ve sanayileştirilmesine yönelik çalışmaların yapıldığını anlattı.

Ergin, APSCO'ya verilen desteklerin yüzde 18'inin Çin, yüzde 16,5'inin Türkiye tarafından sağlandığını, diğer ülkelerin ise gayri safi milli hasılaları ve kişi başına düşen milli gelirleriyle orantılı olarak hesaplanan tutarlarda mali katkı sunduğunu dile getirdi.

Örgütün, her yıl düzenli olarak toplandığını belirten Ergin, her sene farklı bir ülkede düzenlenen konsey toplantılarına üye ülkelerden bakan, bakan yardımcısı ve uzay ajansları başkanlarının katıldığını söyledi.

Örgüte üye ülkelerin ihtiyaçları doğrultusunda uzay alanında eğitim bursları verildiğini, ortak projeler, çalıştaylar, eğitimler düzenlendiğini ve uydu verilerinin paylaşıldığını belirten Ergin, bu kapsamda Türkiye'den 7 öğrencinin de yüksek lisans ve doktora bursu alarak Pekin'deki Beihang Üniversitesinde Uzay Teknolojileri ve Uygulamalarına yönelik eğitim gördüklerini bildirdi.

Ergin, APSCO Türkiye iş birliğinin gün geçtikte daha da artırıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin aktif yürütücü olduğu Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü Radyometrik Kalibrasyon Projesi ile optik ve sentetik açıklıklı radar uydularının radyometrik kalibrasyonları konusunda uzman kişilerin yetiştirilmesi amaçlanıyor. Uygulamalı eğitimler, arazi çalışmaları, çalıştaylar ve bir sanal merkez üzerinden verilerin paylaşımı iş kalemlerinin tanımlandığı projenin 3 yılda tamamlanması hedefleniyor. Türkiye'nin de yürütücü olduğu bir diğer proje Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü Öğrenci Küçük Uydu Projesi kapsamında ise 1 mikro uydu ve 2 küpsat geliştirilecek. Projedeki küpsatlardan birisini TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, üniversitelerimizle birlikte yapacak."

Ergin, Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü Konsey Başkanlığının 2 yılda bir üye ülkeler arasında değiştiğini, gelecek dönem için başkanlığın Moğolistan'a geçtiğini de sözlerine ekledi.