TSK'ya süvari atı ve topçu beygiri alınacak

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyacı için süvari atı, topçu beygiri, mekkare katırı, kangal ve kurt köpeği alınacak.

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'ndan derlenen bilgilere göre, gelecek yıl da ordunun ihtiyacı doğrultusunda hayvan alımına devam edilecek.

Süvari birlikleri için TSK'ya yeni yılda alınacak en pahalı hayvan, 6 bin lirayla süvari beygiri olacak. Süvari beygirini, 5 bin liralık birim fiyatlarıyla topçu beygiri ve diğer binek beygirler izleyecek.

Bütçede orduya alınacak kurt köpeğinin birim fiyatı ise bin 500 lira olarak belirlendi. Kangal köpeğinin birim fiyatı için de bin lira ödenecek.

Taşıma işlerinde kullanılan mekkare beygirleri ve katırlarının birim fiyatı için 3 bin lira ayrılacak.

Geçmişte büyük önem taşıyan süvari ve mekkare birlikleri, gelişen teknoloji nedeniyle önemini yitirse de bu birlikler zor arazi koşullarında halen kullanılıyor.

Ordunun ihtiyacı için alınacak hayvanların lira bazında alım değerleri ve fiziki koşulları şöyle:

Hizmeti Cinsi Yüksekliği (mt) Göğüs çevresi (mt) Birim fiyatı (TL)

Süvari bineği Beygir 1.45 (en az) 1.65 6.000

Topçu bineği Beygir 1.50 (en az) 1.70 5.000

Diğer binekler Beygir 1.43 (en az) 1.60 5.000

Mekkare Beygir 1.36 (en az) 1.52 3.000

Mekkare Katır 1.36 (en az) 1.50 3.000

Köpek Kurt - - 1.500

Köpek Kangal - - 1.000

