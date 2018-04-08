TSK envanterindeki İHA sayısı 52 oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) keşif, gözetleme, hedef teşhis ve tespit ihtiyaçlarını karşılamak için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI) arasında yapılan sözleşme kapsamında, TAI tarafından geliştirilip üretilen insansız hava aracı ANKA-S'lerin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki sayısı 6'ya yükseldi.

Milli uydular üzerinden kontrol edilebiliyor

Gece ve gündüz, kötü hava şartları da dahil keşif, gözetleme, sabit ve hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı, gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevlerine yönelik geliştirilen ANKA-S'ler, ayrıca milli uydular üzerinden kontrol edilebilme özelliğine sahip.

TSK envanterindeki İHA sayısı 52'ye yükseldi

Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın özel sektörle yaptığı sözleşme kapsamında üretilen bir diğer insansız hava aracı BAYRAKTAR TB'den ise şu ana kadar 46 adet, güvenlik güçlerine teslim edildi. Böylece güvenlik güçlerinin envanterindeki İHA sayısı 52'ye yükseldi.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen insansız hava araçları ANKA ve BAYRAKTAR TB2'lerin üretimlerine ihtiyaçlar doğrultusunda devam edilecek.

Kaynak: DHA