Trump'ın Fed için gösterdiği aday belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, dünya ekonomisinin en önemli aktörlerinden Fed için seçtiği başkan adayını Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

"Fed Başkanlığına Jerome Powell'ı aday göstermekten mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullanan Trump, Powell'ın Senato'da onaylanması halinde Fed'e mükemmel bir lider olacağını söyledi.

Trump, mevcut Fed Başkanı Janet Yellen'in 4 yıllık görev süresinin Şubat 2018'de dolmasıyla boşalacak başkanlık koltuğu için Fed Guvernörü Powell, Stanford Üniversitesi Ekonomi Profesörü John Taylor, eski Fed Guvernörü Kevin Warsh, Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Gary Cohn ve Yellen olmak üzere beş kişiyi değerlendiriyordu.

Powell'ın Cumhuriyetçi olması belirleyici rol oynadı

Trump'ın bu beş kişi arasından Fed'de 2012'den bu yana Guvernör olarak görev yapan Powell'ı tercih etmesinde, Cumhuriyetçi Partili olmasının belirleyici rol oynadığı belirtiliyor.

George H.W. Bush döneminde ABD Hazine Bakanlığında üst düzey görevlerde bulunan Powell, kamu kariyerinden önce uzun süre Dillon, Read & Co ve Carlyle Group gibi yatırım şirketlerinde çalıştı. Hukuk eğitimi gören Powell'ın finans alanında hem kamu hem özel sektör tecrübesine sahip olmasının aday seçilmesinde rol oynayan bir başka faktör olduğu kaydediliyor.

Powell’ın adaylığının, para politikası bakımından mevcut Fed Başkanı Yellen ile aynı çizgide durması nedeniyle piyasalarda büyük bir dalgalanmaya yol açması beklenmiyor.

Bununla birlikte, Powell'ın başkanlık koltuğuna oturabilmesi için Senato tarafından onaylanması gerekiyor ancak Yellen'in seçilmesini isteyen Demokratların Powell'a ne derece destek vereceği belirsizliğini koruyor.

Yellen,1979'dan bu yana tekrar atanmayan ilk Fed Başkanı

ABD Başkanı Trump'ın bu önemli görev için Powell'ı tercih etmesi, Fed Başkanı Yellen'in başkanlık koltuğuna 3 Şubat 2018 tarihinde veda edeceği anlamına geliyor.

Yellen'in tekrar aday gösterilmemesinde eski Başkan Barack Obama tarafından atanması ile regülasyonların kaldırılmasına mesafeli yaklaşmasının etkili olduğu tahmin ediliyor.

Bu arada, Fed'in siyasetten bağımsız bir kurum olarak görüldüğü ülkede, Yellen'in başkanlık için ikinci kez atanmaması, ABD tarihinde nadir yaşanan bir olay olarak kayıtlara geçti. Fed Başkanı'nın ikinci kez atanmaması daha önce en son 1979 yılında dönemin Başkanı Jimmy Carter'ın William Miller yerine Paul Volcker'ı tercih etmesiyle gerçekleşmişti.

Buna karşın, Fed'in ilk kadın başkanı olma özelliğini elinde tutacak olan Yellen'in, yönetim kurulu üyeliğini 31 Ocak 2024 tarihine kadar sürdürme hakkı bulunuyor.

Kaynak: AA