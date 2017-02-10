Trump'ın açıklamaları sonrası piyasalar pozitif

ABD Başkanı Donald Trump, dün hava yolu şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, "Amerikan iş yerlerinin genel vergi yükünü azaltmak büyük bir adım ve işler yolunda gidiyor. Belirlenen takvimin çok önünde olduğumuza inanıyorum. Önümüzdeki 2 veya 3 hafta içinde vergi açısından fevkalade bir şey açıklayacağız." ifadesini kullandı.

Trump'ın açıklamalarının ardından Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,59 yükselişle 20.172,40 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,58 artışla 2.307,87 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 0,58 değer kazanarak 5.715,18 puana yükseldi. Böylece, her 3 endeks tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşarak günü tamamlamış oldu. ABD'de bugün ithalat fiyat endeksi ve Michigan Üniversitesi güven endeksi açıklanacak.

Avrupa borsalarında, küresel piyasalarda artan risk iştahıyla birlikte yükseliş görüldü. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,86, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,57 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,25 değer kazandı. Ayrıca, İngiltere'de bugün sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi verileri açıklanacak.

Asya tarafında, Çin'de dolar bazında ihracat yıllık yüzde 7,9, ithalat ise yüzde 16,7 arttı. Açıklanan verilerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla seyrediyor. Japonya'da Nikkei 225 endeksi de ABD'den devraldığı pozitif havayla yüzde 2,5 artarak 19.378,93 puandan kapandı.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün önceki kapanışa göre yüzde 0,66 yükselişle günü 88.830,21 puandan tamamladı. Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olacağını, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi Güven Endeksi verisinin takip edileceğini belirterek, endekste 87.500 seviyesinin destek, 89.500 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.