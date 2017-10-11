Transfer yolcular Stopever ile İstanbul'u tanıyor

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın birçok ülkesine uçuş ağı bulunan THY, Stopover projesinin kapsamını genişletmeye devam ediyor.

Mart ayında ilk kez Pakistan çıkışlı yolculara sunulan hizmet, Rusya, Kazakistan, Avustralya, Belarus, Ukrayna, Cezayir, Güney Afrika, İran, Nijerya ve Portekiz çıkışlı seferleri de kapsadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, yolculardan aldıkları olumlu geri dönüşler sonrası "Stopover" uygulamasını genişletmekten heyecan duyduklarını belirtti.

Olmuştur, yolculara, Türk misafirperverliğini ve İstanbul'un eşsiz güzelliklerini tanıma fırsatı sunduklarını anlatarak, "Programın başarılı olacağından ve yolcularımızın memnuniyetine vesile olacağından emindik. Sonuçlar da bizi yanıltmıyor." ifadelerini kullandı.

Uygulamayla 6 ayda, 11 ülkeden 4 binden fazla yolcu İstanbul'da THY'nin misafiri oldu. İstanbul’u tanıma fırsatını yakalayan yolcuların yüzde 62’si THY ile ilk kez seyahat ettiğini, yolcuların yüzde 73'ü ise stopover ayrıcalığının bu şirketi tercih etmelerinde önemli bir etken olduğunu bildirdi.

Yolcularının gösterdiği ilgi nedeniyle "Stopover" hizmetinin sınırları da genişletilecek. Uygulama bir süre sonra özellikle Asya, Uzak Doğu, Amerika ve Avrupa'da birçok noktayı da kapsayacak.

THY ile aktarmalı seyahat eden, bağlantı süresi uzun "Stopover" yolcuları, bilet alımı akabinde düzenlenen otel çeki ile Sultanahmet ve Taksim bölgesinde, ekonomi sınıfı için 4 yıldızlı otelde 1 gece, business sınıfı için 5 yıldızlı otelde 2 gece ücretsiz konaklayarak İstanbul'da daha fazla keyifli vakit geçirme imkanına sahip olabiliyor.

"Stopover" projesiyle dünyanın yeni aktarma merkezi olan İstanbul'un eşsiz güzelliklerinin keşfedilmesi, Türkiye turizmine katkı sağlanması ve THY transfer yolcu sayısının artırılması hedefleniyor.