Tramvay yedek parçası üretildi 1 milyon avro yurtta kaldı

Samsun'da, Çin ve İtalya'dan temin edilen tramvay yedek parçaları, Büyükşehir Belediyesine bağlı Samsun Hafif Raylı Sistem AŞ (SAMULAŞ) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (UZAYTEM) iş birliğiyle yurt içinde üretildi, böylece yıllık 1 milyon avronun ülkede kalması sağlandı.

SAMULAŞ AŞ yetkilileri, 21 tramvay için Çin ve İtalya'dan ithal ettikleri yedek parçaları yerlileştirme kararı aldı. Tramvayların yazılım haricinde diğer parçalarını Türk sanayicilere ve OMÜ UZAYTEM'e yaptıran şirket, maliyeti 3'te bir oranında azalttı.

Tramvay yedek parçalarının yerlileştirilmesi sayesinde yıllık 1 milyon avro yurt içinde kaldı.

SAMULAŞ AŞ Genel Müdürü Kadir Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin ve İtalya'dan satın aldıkları 21 tramvayın yedek parçalarını da bu ülkelerden temin ettiklerini söyledi.

Tramvay yedek parçalarının son derece pahalı olduğunu belirten Gürkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'dan aldıkları talimat doğrultusunda, bu malzemelerin yerli üreticiden temin edilmesi için çalışma başlattıklarını anlattı.

Bu çerçevede iş birliğine gittikleri UZAYTEM'in tramvayların dış kompozit parçalarını tasarlayarak üretime başladığını dile getiren Gürkan, "Sadece kompozit parçaların üretiminden 3'te bir oranında tasarruf sağlıyoruz. UZAYTEM bu sayede bu teknolojiyle tanışmış oldu, biz de sürdürebilir yedek parça tedariğini sağlamış olduk." dedi.

Tramvay yedek parçalarının yerlileştirilmesi sayesinde zamandan da tasarruf ettiklerine dikkati çeken Gürkan, şöyle konuştu:

"Siparişlerimiz Çin ve İtalya'dan geç geliyordu. Bu çalışmayla hem zamandan hem maliyetten tasarruf sağladık hem de iyi kalitede yedek parça temin etmiş olduk. Sadece UZAYTEM ile değil, Türkiye'nin değişik bölgelerindeki sanayicilerle de iş birliği yapıyoruz. Tramvayların pek çok yedek parçasını yerli sanayicimize ürettiriyoruz. Yerlileştirme çalışmamız sayesinde 1 milyon avro civarında tasarruf sağladık. Ayrıca bu teknolojiyi Türk sanayicimize kazandırdık."