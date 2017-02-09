Trafikteki araç sayısı arttı

Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 90 bin 424 adet taşıtın %53,7’sini otomobil, %16,3’ünü kamyonet, %14,2'sini motosiklet, %8,4’ünü traktör, %3,9’unu kamyon, %2,2’sini minibüs, %1,1’ini otobüs, %0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aralık ayında 101 bin 375 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 101 bin 375 taşıt içinde otomobil %64,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla %15,3 ile kamyonet, %7,7 ile traktör, %7,3 ile motosiklet takip etti. Taşıtların %5’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %21,6 azaldı

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Kasım ayına göre %21,6 azaldı. Bu azalış otomobilde %26,1, minibüste %5,6, otobüste %14,4, kamyonette %16,3, motosiklette %25,7 olarak gerçekleşti. Kamyonda %11,4, özel amaçlı taşıtlarda %89,1, traktörde ise %7,4 artış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %19,3 azaldı

Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında %19,3 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde %20,1, minibüste %39,1, otobüste %39, kamyonette %27,3, motosiklette %4,7, özel amaçlı taşıtlarda %38,6 olarak gerçekleşti. Kamyonda %1,7, traktörde ise %0,3 artış oldu.

Aralık ayında 617 bin 411 adet taşıtın devri yapıldı

Devri(1) yapılan toplam 617 bin 411 adet taşıt içinde otomobil %70,7 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla %16,7 ile kamyonet, %3,8 ile traktör, %3,2 ile motosiklet takip etti. Aralık ayında devri yapılan taşıtların %5,6’sını ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil oranı %39,2 oldu

Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 317 bin 998 adet otomobilin %39,2’si LPG, %33,6’sı dizel, %26,8’i benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,4’tür.

Aralık ayında 65 bin 581 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan 65 bin 581 adet otomobilin %12,5’inin Renault, %12,4'ünün Volkswagen, %8,6’sının Toyota, %7,3'ünün Opel, %6,8’inin Fiat, %6,6’sının Hyundai, %5,7’sinin Dacia, %5,4’ünün Ford, %5,2’sinin Nissan, %4’ünün Mercedes-Benz olduğu, %25,4’ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Trafiğe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 746 bin 74 adet otomobilin %39’u 1501-1600, %25,6’sı 1401-1500, %15,4'ü 1301-1400, %15,3'ü 1300 ve altı, %3,5’i 1601-2000, %1,2’si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 746 bin 74 adet otomobilin %61'i beyaz, %15,9’u gri, %8,6’sı siyah ve %6,3’ü kırmızı iken %8,2’si diğer renklerdedir.

Trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşı 12,9 olarak hesaplandı

Türkiye’de 2016 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 21 milyon 90 bin 424 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 12,9 olarak hesaplandı. Ortalama yaş otomobillerde 12,2, minibüslerde 12,4, otobüslerde 12,2, kamyonetlerde 10,1, kamyonlarda 15, motosikletlerde 12,4, özel amaçlı taşıtlarda 11,6 ve traktörlerde 22,9’dur.