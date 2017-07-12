Trafikteki araç sayısı açıklandı



Motorlu Kara Taşıtları, Mayıs 2017

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 21 556 827 oldu

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 556 bin 827 adet taşıtın %53,8’ini otomobil, %16,4’ünü kamyonet, %14,1'ini motosiklet, %8,3’ünü traktör, %3,9’unu kamyon, %2,2’sini minibüs, %1’ini otobüs, %0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında 110 bin 500 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 110 bin 500 taşıt içinde otomobil %58,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla %15,9 ile motosiklet, %15,3 ile kamyonet, %6,6 ile traktör takip etti. Taşıtların %4,1’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %11,3 arttı

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %11,3 arttı. Bu artış otomobilde %17,8, otobüste %5,7, motosiklette %31,3, traktörde ise %3,9 olarak gerçekleşti. Minibüste %34,6, kamyonette %2,3, kamyonda %21,4, özel amaçlı taşıtlarda ise %78,6 azalış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %4,7 azaldı

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında %4,7 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde %9,7, minibüste %2,3, otobüste %3,5, kamyonette %2,2, kamyonda ise %19,6 olarak gerçekleşti. Motosiklette %11,2, özel amaçlı taşıtlarda %26,6, traktörde ise %7,9 artış oldu.

Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak-Mayıs döneminde 466 bin 403 adet arttı

Ocak-Mayıs döneminde 506 bin 315 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 39 bin 912 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 466 bin 403 adet arttı.

Mayıs ayında 662 bin 959 adet taşıtın devri yapıldı

Devri(1) yapılan toplam 662 bin 959 adet taşıt içinde otomobil %69,4 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla %16,3 ile kamyonet, %5,7 ile motosiklet, %3 ile traktör takip etti. Mayıs ayında devri yapılan taşıtların %5,6’sını ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil oranı %38,9 oldu

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 609 bin 703 adet otomobilin %38,9’u LPG, %34,4’ü dizel, %26,4’ü benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,4’tür.

Mayıs ayında 64 bin 238 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan 64 bin 238 adet otomobilin %15,1’inin Renault, %12,7'sinin Volkswagen, %8,5’inin Fiat, %7,5'inin Ford, %7,1’inin Hyundai, %6,4’ünün Opel, %5,2’sinin Dacia, %5’inin Toyota, %4,2’sinin Peugeot, %3,9’unun Mercedes-Benz olduğu, %24,4’ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Trafiğe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 297 bin 889 adet otomobilin %40,8’i 1501-1600, %26,9’u 1401-1500, %14,2'si 1300 ve altı, %13,3'ü 1301-1400, %3,5’i 1601-2000, %1,2’si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 297 bin 889 adet otomobilin %60'ı beyaz, %16,5’i gri, %7,8’i siyah ve %5,5’i kırmızı iken %10,2’si diğer renklerdedir.