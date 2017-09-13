Trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 763 bin 103 adet taşıtın %53,9’unu otomobil, %16,4’ünü kamyonet, %14,1'ini motosiklet, %8,3’ünü traktör, %3,8’ini kamyon, %2,2’sini minibüs, %1’ini otobüs, %0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında 128 bin 88 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 128 bin 88 taşıt içinde otomobil %58,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla %17,7 ile motosiklet, %15,9 ile kamyonet, %4,2 ile traktör takip etti. Taşıtların %3,5’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %34 arttı

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %34 arttı. Bu artış otomobilde %28,6, minibüste %40,7, otobüste %92,1, kamyonette %71,7, kamyonda %39,7, motosiklette %37,6, özel amaçlı taşıtlarda %3,4 olarak gerçekleşti. Traktörde ise %5,9 azalış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %41,1 arttı

Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında %41,1 artış gerçekleşti. Bu artış otomobilde %37,6, minibüste %51,9, otobüste %78,6, kamyonette %38,1, kamyonda %14, motosiklette %63,9, traktörde %33,3 olarak gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlarda ise %22,2 azalış oldu.

Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak-Temmuz döneminde 672 bin 679 adet arttı

Ocak-Temmuz döneminde 730 bin 11 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 57 bin 332 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 672 bin 679 adet arttı.

Temmuz ayında 615 bin 390 adet taşıtın devri yapıldı

Devri(1) yapılan toplam 615 bin 390 adet taşıt içinde otomobil %69,9 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla %15,8 ile kamyonet, %6,2 ile motosiklet, %2,7 ile traktör takip etti. Temmuz ayında devri yapılan taşıtların %5,4’ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil oranı %38,7 oldu

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 740 bin 823 adet otomobilin %38,7’si LPG, %34,7’si dizel, %26,2’si benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,4’tür.

Temmuz ayında 75 bin 174 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan 75 bin 174 adet otomobilin %18,3’ünün Renault, %11'inin Volkswagen, %8,3'ünün Fiat, %7'sinin Hyundai, %6,7’sinin Opel, %6,5’inin Toyota, %5,8’inin Dacia, %5,3’ünün Ford, %3,8’inin Mercedes-Benz, %3,6’sının Nissan olduğu, %23,7’sinin ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Trafiğe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 431 bin 532 adet otomobilin %40,4’ü 1501-1600, %26,9’u 1401-1500, %14,3'ü 1300 ve altı, %13,5'i 1301-1400, %3,8’i 1601-2000, %1,1’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 431 bin 532 adet otomobilin %60,1'i beyaz, %17,2’si gri, %7,5’i siyah ve %5,6’sı kırmızı iken %9,6’sı diğer renklerdedir.