Trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 21 milyon 268 bin 879 oldu

Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 268 bin 879 adet taşıtın %53,8’ini otomobil, %16,4’ünü kamyonet, %14,1'ini motosiklet, %8,4’ünü traktör, %3,9’unu kamyon, %2,2’sini minibüs, %1’ini otobüs, %0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubat ayında 65 bin adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 65 bin 8 taşıt içinde otomobil %58,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla %17,7 ile kamyonet, %9,9 ile motosiklet, %8 ile traktör takip etti. Taşıtların %5,7’sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %49,5 azaldı

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %49,5 azaldı. Bu azalış otomobilde %54,9, minibüste %47, otobüste %22,5, kamyonette %60,1, kamyonda %28,7, özel amaçlı taşıtlarda %28,5 olarak gerçekleşti. Motosiklette %17,9, traktörde ise %22,7 artış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %4,6 azaldı

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında %4,6 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde %2,6, minibüste %31,7, kamyonda %37,5, motosiklette %13,8, özel amaçlı taşıtlarda %28 olarak gerçekleşti. Otobüste %1,3, kamyonette %1,4, traktörde ise %5,4 artış oldu.

Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak-Şubat döneminde 178 bin 455 adet arttı

Ocak-Şubat döneminde 193 bin 656 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 15 bin 201 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 178 bin 455 adet arttı.

Şubat ayında 537 bin 239 adet taşıtın devri yapıldı

Devri(1) yapılan toplam 537 bin 239 adet taşıt içinde otomobil %69,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla %17 ile kamyonet, %3,8 ile motosiklet, %3,6 ile traktör takip etti. Şubat ayında devri yapılan taşıtların %5,8’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil oranı %39,1 oldu

Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 438 bin 415 adet otomobilin %39,1’i LPG, %33,9’u dizel, %26,6’sı benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,4’tür.

Şubat ayında 38 180 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan 38 bin 180 adet otomobilin %22,1’inin Renault, %11,9'unun Volkswagen, %7,3’ünün Hyundai, %6,7'sinin Dacia, %6,7’sinin Fiat, %5,1’inin Toyota, %4,7’sinin Honda, %4,6’sının Nissan, %4,2’sinin Ford, %4,2’sinin Opel olduğu, %22,4’ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Trafiğe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 122 bin 806 adet otomobilin %40,1’i 1501-1600, %29,2’si 1401-1500, %13,5'i 1300 ve altı, %13,2'si 1301-1400, %3,1’i 1601-2000, %1’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 122 bin 806 adet otomobilin %60,6'sı beyaz, %15,6’sı gri, %7,5’i siyah ve %5,4’ü kırmızı iken %10,9’u diğer renklerdedir.