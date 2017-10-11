Trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 milyona dayandı

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 863 bin 854 adet taşıtın %54’ünü otomobil, %16,4’ünü kamyonet, %14,1'ini motosiklet, %8,3’ünü traktör, %3,8’ini kamyon, %2,2’sini minibüs, %1’ini otobüs, %0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında 107 837 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 107 bin 837 taşıt içinde otomobil %58,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla %16,4 ile motosiklet, %16,3 ile kamyonet, %4,3 ile traktör takip etti. Taşıtların %4,3’ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %15,8 azaldı

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %15,8 azaldı. Bu azalış otomobilde %15,8, kamyonette %14, kamyonda %2,4, motosiklette %22, özel amaçlı taşıtlarda %13,9, traktörde %13,4 olarak gerçekleşti. Minibüste %17, otobüste ise %10,9 artış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %12,8 arttı

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında %12,8 artış gerçekleşti. Bu artış otomobilde %15,9, minibüste %48,9, otobüste %48,4, kamyonette %11,6, kamyonda %20,2, motosiklette %9,2 olarak gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlarda %16,7, traktörde ise %14,8 azalış oldu.

Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak-Ağustos döneminde 773 430 adet arttı

Ocak-Ağustos döneminde 837 bin 848 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 64 bin 418 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 773 bin 430 adet arttı.

Ağustos ayında 637 002 adet taşıtın devri yapıldı

Devri(1) yapılan toplam 637 bin 2 adet taşıt içinde otomobil %70,1 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla %15,9 ile kamyonet, %5,7 ile motosiklet, %2,8 ile traktör takip etti. Ağustos ayında devri yapılan taşıtların %5,5’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil oranı %38,6 oldu

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 802 bin 713 adet otomobilin %38,6’sı LPG, %34,8’i dizel, %26,1’i benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,4’tür.

Ağustos ayında 63 263 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan 63 bin 263 adet otomobilin %16’sının Renault, %12,5'inin Volkswagen, %8,6'sının Fiat, %6,4'ünün Dacia, %6,3’ünün Opel, %6,2’sinin Hyundai, %6’sının Ford, %5,4’ünün Toyota, %4,6’sının Mercedes-Benz, %4,1’inin Nissan olduğu, %23,9’unun ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Trafiğe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 494 bin 795 adet otomobilin %40,4’ü 1501-1600, %26,9’u 1401-1500, %14,3'ü 1300 ve altı, %13,3'ü 1301-1400, %3,9’u 1601-2000, %1,1’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 494 bin 795 adet otomobilin %59,8'i beyaz, %17,5’i gri, %7,5’i siyah ve %5,6’sı kırmızı iken %9,6’sı diğer renklerdedir.