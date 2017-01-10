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Trafiğe kayıtlı araç sayısı 21 milyonu geçti

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 21 milyon 3 bin 368 oldu.

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Trafiğe kayıtlı araç sayısı 21 milyonu geçti
Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 3 bin 368 adet taşıtın %53,6’sını otomobil, %16,3’ünü kamyonet, %14,3'ünü motosiklet, %8,4’ünü traktör, %3,9’unu kamyon, %2,2’sini minibüs, %1,1’ini otobüs, %0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
 
Kasım ayında 129 bin 360 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
 
Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 129 bin 360 taşıt içinde otomobil %68,6 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla %14,3 ile kamyonet, %7,8 ile motosiklet, %5,6 ile traktör takip etti. Taşıtların %3,7’sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
 
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %32,1 arttı
 
Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Ekim ayına göre %32,1 arttı. Bu artış otomobilde %49,2, minibüste %15,8, otobüste %5,9, kamyonette %21,9, kamyonda %22,3 olarak gerçekleşti. Motosiklette %12,7, özel amaçlı taşıtlarda %21,4, traktörde ise %4,2 azalış oldu. 
 
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %33,4 arttı
 
Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında %33,4 artış gerçekleşti. Bu artış otomobilde %57,5, kamyonette %5,7, motosiklette %2, traktörde %2,4 olarak gerçekleşti. Minibüste %21,7, otobüste %18,3, kamyonda %18,6, özel amaçlı taşıtlarda ise %55,6 azalış oldu.
 
Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak-Kasım döneminde 1 milyon 8 bin 896 adet arttı
 
Ocak-Kasım döneminde 1 milyon 113 bin 235 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 104 bin 339 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 1 milyon 8 bin 896 adet arttı.
 
Kasım ayında 627 bin 425 adet taşıtın devri yapıldı
 
Devri(1) yapılan toplam 627 bin 425 adet taşıt içinde otomobil %70,9 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla %16,2 ile kamyonet, %3,8 ile motosiklet, %3,8 ile traktör takip etti. Kasım ayında devri yapılan taşıtların %5,3’ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
 
Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil oranı %39,3 oldu
 
Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 254 bin 357 adet otomobilin %39,3’ü LPG, %33,4’ü dizel, %26,9’u benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,4’tür.
 
Kasım ayında 88 bin 720 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı
 
Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan 88 bin 720 adet otomobilin %13,2’sinin Volkswagen, %9'unun Renault, %7,5’inin Opel, %7'sinin Toyota, %6,7’sinin Mercedes-Benz, %6,5’inin Hyundai, %6,4’ünün Fiat, %5,3’ünün Dacia, %5,1’inin BMW, %4,1’inin Nissan olduğu, %29,1’inin ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.
 
Trafiğe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapıldı
 
Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 680 bin 493 adet otomobilin %38,7’si 1501-1600, %25,8’i 1401-1500, %15,5'i 1301-1400, %15,2'si 1300 ve altı, %3,5’i 1601-2000, %1,3’ü 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.
 
Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı
 
Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 680 bin 493 adet otomobilin %61,2'si beyaz, %15,8’i gri, %8,6’sı siyah ve %6,4’ü kırmızı iken %7,9’u diğer renklerdedir.
 
Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu
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