Trafiğe kayıtlı araç sayısı 10 yılda 9,2 milyon arttı

Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı son 10 yılda yüzde 70,6 artarak 22,2 milyonu geçti. Geçen yıl sonu itibarıyla taşıtların 12 milyondan fazlasını otomobiller oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı 2007 sonunda 13 milyon 22 bin 945 iken, geçen yıl sonu itibarıyla bu rakam 22 milyon 218 bin 945'e yükseldi.

Otomobil sayısı 12 milyonu aştı

Söz konusu dönemde artan 9 milyon 196 bin taşıtın büyük çoğunluğunu otomobiller oluşturdu. Otomobil sayısı 2007 sonunda 6 milyon 472 bin 156 iken, geçen yıl sonunda yaklaşık yüzde 86'lık artışla 12 milyon 35 bin 978'e ulaştı.

On yıllık dönemde otomobil sayısı artışını sırasıyla yüzde 19,05 ile kamyonet, yüzde 11,95 ile motosiklet, yüzde 5,56 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 2,93'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

2007-2017 döneminde toplam taşıt sayısı yüzde 70,6 arttı. Bu artış, kamyonette yüzde 92,68, otomobilde yüzde 85,97, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 55,81, motosiklette yüzde 54,87, traktörde yüzde 38,49, minibüste yüzde 28,45, otobüste yüzde 17,32 ve kamyonda yüzde 15,02 olarak gerçekleşti.

Verilere göre, son 10 yılda trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 5 milyon 563 bin 822, kamyonet sayısı 1 milyon 752 bin 166, motosiklet sayısı 1 milyon 99 bin 308, traktör sayısı 510 bin 888, kamyon sayısı 109 bin 516, minibüs sayısı 106 bin 17, otobüs sayısı 32 bin 757 ve özel amaçlı taşıt sayısı 21 bin 526 adet arttı.

AA