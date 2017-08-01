Trabzon'dan Rusya'ya 113 bin tonluk ihracat gerçekleştirildi

Trabzon, yılın ilk 6 ayında Rusya Federasyonu'na gerçekleştirilen ihracatta yüzde 95'lik dilimle Doğu Karadeniz illeri arasında birinci sırada yer aldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, yöreden yılın ilk 6 ayında Rusya Federasyonu'na 113 bin 374 tonluk ihracat gerçekleştirilerek karşılığında 70 milyon 445 bin 648 dolar gelir sağlandı.

Söz konusu ihracatın 111 bin 750 tonu Trabzon'dan yapılırken, elde edilen gelir 66 milyon 469 bin 133 dolar oldu.

Rusya Federasyonu'na ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 245, değer bazında ise yüzde 143 artış yakalayan Trabzon, yüzde 95'ini karşıladığı bölge ihracatında lider konumda yer aldı.

Trabzon ihracatında ürün sıralamasında 61 milyon 941 bin 298 dolarlık ihracatla yaş meyve sebze ilk sırayı alırken, bunu 2 milyon 942 bin 138 dolarla fındık ve mamulleri, 486 bin 764 dolarla çimento, cam seramik ve toprak ürünleri izledi.

"Trabzon dış ticarette ön planda"

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Rusya Federasyonu ile ilişkilerin düzelmesinin akabinde ihracatın da yükseliş trendine geçtiğini söyledi.

Trabzon'un bölgede ihracat yapılan iller arasında ilk sırada yer aldığına işaret eden Gürdoğan, Trabzon'un dış ticarette ön planda olduğunu dile getirdi.

Gürdoğan, kentin ihracat potansiyelinin de giderek artığına dikkati çekerek, "Bölgeden Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatın yüzde 95'lik kısmı tek başına Trabzon tarafından gerçekleştirildi. Trabzon, Türkiye geneli Rusya'ya yapılan ihracatta da 4'üncü il performansını sürdürdü." dedi.

"İhracatçı firma sayısı ve pazar çeşitliliği giderek artıyor"

İhracat yapılan firma sayısının da giderek arttığını belirten Gürdoğan, "Trabzon'un ihracatçı firma sayısı ve pazar çeşitliliği giderek artıyor. O nedenle ihracatın önümüzdeki süreçte çok daha iyi noktalara geleceğine inanıyorum. İhracatın bu yöndeki ilerlemeleri bizleri hem sevindiriyor hem de gelecek için daha da umutlandırıyor." diye konuştu.